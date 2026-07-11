Alcamo, avviato il progetto Spiagge Sicure
Il Prefetto di Trapani Daniela Lupo e il Sindaco del Comune di Alcamo Domenico Surdi, previo parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno siglato il protocollo d’intesa relativo al progetto “Spiagge Sicure 2026”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti.
L’iniziativa rientra tra gli strumenti individuati dal Ministero dell’Interno per rafforzare le attività di sicurezza urbana sulle spiagge durante la stagione estiva, riguardanti 60 comuni costieri, per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro, di cui euro 50.000 in Provincia di Trapani, destinati ai Comuni di Alcamo e Valderice.
Il progetto presentato dal Comune di Alcamo, per un importo di 25.000 euro, prevede l’acquisto di un mezzo fuoristrada e il pagamento del lavoro straordinario degli agenti della Polizia Locale, per il pattugliamento continuativo del litorale nei mesi estivi e il contrasto delle vendite abusive.
Le attività, come indicato nella circolare ministeriale, dovranno concludersi entro il 15 ottobre 2026, e il Comune dovrà produrre report con cadenza quindicinale sugli sviluppi dell’iniziativa e la relazione finale sull’attività svolta.
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