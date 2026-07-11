Sicilia, travolto e ucciso da una moto nella notte

11/07/2026 09:28:00

Incidente mortale nella notte a Messina. Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico.

L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra.

Alla guida della moto c’era un quarantenne, in sella a una Honda Africa Twin. Il mezzo, secondo quanto emerso, era privo di copertura assicurativa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia municipale. Le indagini sono affidate alla sezione infortunistica, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.



