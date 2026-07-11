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Cronaca

» Incidenti
11/07/2026 09:28:00

Sicilia, travolto e ucciso da una moto nella notte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/sicilia-travolto-e-ucciso-da-una-moto-nella-notte-450.jpg

Incidente mortale nella notte a Messina. Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico.

 

L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra.

 

Alla guida della moto c’era un quarantenne, in sella a una Honda Africa Twin. Il mezzo, secondo quanto emerso, era privo di copertura assicurativa.

 

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia municipale. Le indagini sono affidate alla sezione infortunistica, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.



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