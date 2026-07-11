Rogo all’impianto di rifiuti a Trapani, due assoluzioni

11/07/2026 09:00:00

Si chiude con due assoluzioni il processo per l’incendio che, nell’agosto del 2020, mise in ginocchio l’impianto di riciclaggio dei rifiuti di contrada Belvedere, a Trapani, gestito dalla società Trapani Servizi.

Il giudice monocratico Lucia Fontana ha assolto “perché il fatto non sussiste” il geometra Andrea Fodale, capo impianto, e Bartolo Massimo Lucchese, dipendente della Energetikambiente. I due erano accusati di incendio colposo.

I fatti risalgono al 29 agosto 2020. In quelle ore la provincia di Trapani stava bruciando per una serie di incendi e uno dei roghi raggiunse l’impianto di smaltimento rifiuti di contrada Belvedere, provocando la distruzione del capannone del trattamento meccanico biologico, il Tmb.

Le fiamme aggredirono in pochi minuti due capannoni della struttura. Per spegnere l’incendio intervennero vigili del fuoco da tutta la provincia. All’indomani del rogo arrivò anche l’allora assessore regionale all’Energia, Alberto Pierobon. I danni furono stimati in oltre un milione di euro.

La Procura di Trapani aveva aperto un fascicolo per incendio colposo, indagando Fodale e Lucchese. Nel corso del processo, però, è stata la stessa accusa, insieme alle difese, a chiedere l’assoluzione degli imputati, ritenendo non dimostrata la loro responsabilità.

Dall’indagine sul rogo era nato anche un altro filone, quello sull’illecito smaltimento di rifiuti. In quel procedimento erano imputati, oltre a Fodale, anche l’ingegnere Carlo Guarnotta, Antonino Buffa, Vincenzo Nicoli e Luca Castiglione. Tutti erano stati assolti lo scorso aprile dal giudice Roberta Nodari.

Secondo l’accusa, i rifiuti presenti nel capannone andato a fuoco avrebbero dovuto essere classificati come pericolosi. La tesi, però, è stata contestata dalla difesa e dai consulenti tecnici, secondo cui si trattava di rifiuti non pericolosi, provenienti da numerosi Comuni siciliani e gestiti secondo le procedure previste.

La natura dolosa dell’incendio spinse i Carabinieri a svolgere una serie di intercettazioni che portarono poi all’inchiesta sfociata nei processi. Adesso, anche l’ultimo procedimento si chiude con la piena assoluzione dei due imputati.



