Rmc 101 premiata a Roma per i suoi primi 50 anni: riconoscimento alla storica radio di Marsala

11/07/2026 06:00:00

Cinquant'anni di musica, informazione, dirette, cronaca e racconti del territorio. Rmc 101, la storica radio di Marsala e della provincia di Trapani, entra ufficialmente tra le emittenti simbolo della radiodiffusione locale italiana. In occasione del suo cinquantesimo anniversario, la radio è stata premiata a Roma dall'associazione Aeranti-Corallo, nel corso del RadioTv Forum 2026, l'appuntamento nazionale dedicato alle radio e televisioni locali.

A ritirare il riconoscimento sono stati l'amministratore unico Mario Bornice e il direttore Giacomo Di Girolamo, presenti nella Capitale per una giornata che ha celebrato mezzo secolo di emittenza privata italiana.

Un premio nel cinquantesimo anniversario delle radio libere

Il riconoscimento arriva nell'anno in cui si celebrano i cinquant'anni dalla storica sentenza n. 202 della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976, quella che aprì la strada alle radio e alle televisioni locali, mettendo fine al monopolio della Rai e dando vita a una rivoluzione dell'informazione e della comunicazione nel nostro Paese.

Il RadioTv Forum di Aeranti-Corallo ha riunito istituzioni, editori e operatori del settore. Tra gli interventi quelli del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, del coordinatore di Aeranti-Corallo Marco Rossignoli e dei rappresentanti di Agcom, Audiradio, Auditel e Fnsi.

La giornata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti alle emittenti che hanno raggiunto i cinquant'anni di attività, tra le quali figura anche Rmc 101.

Mezzo secolo di radio al servizio del territorio

Nata nel 1976, Rmc 101 è una delle emittenti storiche della Sicilia occidentale. In questi cinquant'anni ha accompagnato generazioni di ascoltatori raccontando la cronaca, la politica, lo sport, la cultura e la vita quotidiana del territorio, evolvendosi insieme ai cambiamenti tecnologici.

Dalla modulazione di frequenza agli streaming online, dalle app ai podcast, fino alla presenza sui social, la radio ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità: quella di una voce vicina alle persone e profondamente radicata nella comunità.

Oggi Rmc 101, con Tp24, e continua a produrre informazione locale ogni giorno con notiziari, approfondimenti, trasmissioni e dirette.

Bornice: "Un premio che appartiene a tutta la nostra comunità"

«Ricevere questo riconoscimento nel cinquantesimo anniversario della nostra radio è motivo di grande orgoglio - afferma l'amministratore unico Mario Bornice -. È un premio che appartiene a tutte le persone che in questi cinquant'anni hanno lavorato davanti ai microfoni, dietro una console, negli studi e negli uffici, ma anche agli ascoltatori che hanno scelto di accompagnarci ogni giorno. Senza di loro questa storia non sarebbe stata possibile.»

Di Girolamo: "Le radio locali restano un presidio di democrazia"

«Essere premiati a Roma insieme alle emittenti che hanno scritto la storia della radiodiffusione italiana è un'emozione particolare - dichiara il direttore Giacomo Di Girolamo -. Le radio locali continuano a rappresentare un presidio fondamentale di democrazia e pluralismo. In un'epoca dominata dalle grandi piattaforme globali, raccontare ciò che accade a pochi chilometri da casa, dare voce alle comunità, verificare le notizie e costruire relazioni di fiducia con gli ascoltatori è un valore che diventa ogni giorno più prezioso.»

«Questo premio - aggiunge - è uno stimolo a guardare avanti. Cinquant'anni non rappresentano un traguardo, ma l'inizio di una nuova fase fatta di innovazione, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, senza mai perdere il legame con il territorio che è la nostra ragion d'essere.»

Un anno di festeggiamenti

Il riconoscimento nazionale apre ufficialmente l'anno delle celebrazioni per i cinquant'anni di Rmc 101. Nei prossimi mesi sono previste iniziative, eventi e appuntamenti dedicati alla storia della radio, culminando con la grande festa del cinquantesimo compleanno in programma il 5 dicembre, data della nascita dell'emittente.

Cinquant'anni dopo quella rivoluzione che cambiò per sempre il panorama dell'informazione italiana, Rmc 101 continua così a fare ciò che ha sempre fatto: raccontare il territorio, dare voce alle persone e accompagnare ogni giorno la vita della Sicilia occidentale.



