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» Dalla Regione
11/07/2026 11:08:00

Rifiuti, 20 milioni dalla Regione per gli extra costi dei Comuni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/rifiuti-20-milioni-dalla-regione-per-gli-extra-costi-dei-comuni-450.jpg

La Regione Siciliana è pronta a distribuire 20 milioni di euro di contributi ai Comuni dell'Isola che hanno dovuto affrontare spese straordinarie per la gestione e il trasferimento dei rifiuti. Il dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha, infatti, emanato il decreto dirigenziale che stabilisce i criteri di ripartizione, impegna e liquida la somma complessiva per l'anno 2026, destinata a coprire i cosiddetti "extra costi" sostenuti dalle amministrazioni locali nel corso del 2025.

 

«L'iniziativa dà attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità regionale e dalle precedenti disposizioni normative in materia e costituisce una risposta concreta alle richieste dei sindaci siciliani - afferma l'assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni - La Regione conferma il proprio impegno a supportare gli enti locali nel settore legato ai rifiuti».

 

I contributi straordinari verranno assegnati ai Comuni beneficiari, inseriti nell'allegato “A” del decreto, secondo criteri oggettivi legati al conferimento dei rifiuti indifferenziati. I quantitativi sono stati desunti dalla piattaforma Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale) e conferiti nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025 nell'impianto Tmb di Catania (contrada Coda Volpe), gestito dalla Sicula Trasporti spa, che ha trasferito fuori regione le frazioni decadenti dal trattamento a causa del raggiungimento della capacità degli impianti regionali. Alle amministrazioni locali è riconosciuto un contributo specifico pari a 120 euro per ogni tonnellata.

Il decreto regionale e i Comuni beneficiari del contributo sono consultabili a questo link.









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