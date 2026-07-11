Pozzi fermi per lavori: da oggi cambia l’erogazione dell’acqua a Marsala
La società E- Distribuzione ha comunicato che nella prossima giornata del 15 luglio effettuerà lavori urgenti sulla propria cabina elettrica, quella che a Marsala alimenta i pozzi di Sinubio. Questi, pertanto - nella fascia oraria 9:30/16:30 - subiranno un’interruzione di energia elettrica e non potranno erogare acqua.
A scopo precauzionale - finalizzato a garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico alla ripresa dell’attività dei pozzi - il Servizio Idrico comunale apporterà le seguenti misure mitigative che comportano, a partire da oggi sabato 11 luglio e fino a mercoledì prossimo, una temporanea revisione delle turnazioni.
In particolare:
- Centro urbano, chiusura dell’acqua anticipata di circa un’ora;
- zona Strasatti, posticipata l’erogazione nella giornata del 16 luglio;
- versante Lidi Sud, l’erogazione sarà avviata dalle ore 14:00 circa e fino alle ore 7:00 del mattino successivo.
Nella giornata del 15 luglio, a conclusione dell’intervento elettrico da parte di E-Distribuzione, l’erogazione idrica riprenderà regolarmente.
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