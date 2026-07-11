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» Dai Comuni
11/07/2026 17:00:00

Pozzi fermi per lavori: da oggi cambia l’erogazione dell’acqua a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/1783781237-0-pozzi-fermi-per-lavori-da-oggi-cambia-l-erogazione-dell-acqua-a-marsala.jpg

La società E- Distribuzione ha comunicato che nella prossima giornata del 15 luglio effettuerà lavori urgenti sulla propria cabina elettrica, quella che a Marsala alimenta i pozzi di Sinubio. Questi, pertanto - nella fascia oraria 9:30/16:30 - subiranno un’interruzione di energia elettrica e non potranno erogare acqua.


A scopo precauzionale - finalizzato a garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico alla ripresa dell’attività dei pozzi - il Servizio Idrico comunale apporterà le seguenti misure mitigative che comportano, a partire da oggi sabato 11 luglio e fino a mercoledì prossimo, una temporanea revisione delle turnazioni. 

 

In particolare:
- Centro urbano, chiusura dell’acqua anticipata di circa un’ora;
- zona Strasatti, posticipata l’erogazione nella giornata del 16 luglio;

- versante Lidi Sud, l’erogazione sarà avviata dalle ore 14:00 circa e fino alle ore 7:00 del mattino successivo.
 

Nella giornata del 15 luglio, a conclusione dell’intervento elettrico da parte di E-Distribuzione, l’erogazione idrica riprenderà regolarmente.









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