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» Dai Comuni
11/07/2026 20:00:00

Estate a Petrosino, ecco il programma degli eventi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/1783788702-0-estate-a-petrosino-ecco-il-programma-degli-eventi.jpg

Si è svolta nella serata di venerdì 10 luglio, presso il Lido Dune Beach di Sibiliana, la conferenza stampa di presentazione del cartellone "Estate Petrosilena - Petrosino di Mare e di Vino 2026".


Sarà un ricco programma quello che accompagnerà cittadini e visitatori dal 18 luglio fino al mese di settembre, con un calendario di appuntamenti pensato per tutte le età e capace di valorizzare l'identità del territorio attraverso musica, teatro, cultura, sport, enogastronomia, tradizioni popolari e momenti dedicati alle famiglie.
Ad aprire ufficialmente l'estate petrosilena sarà la serata inaugurale con le note dei Kamurria. Il calendario proseguirà poi con numerosi appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla cultura, allo sport e all'enogastronomia, tra cui il Festival Internazionale della Canzone Italiana "Voci dal Mediterraneo", la comicità di Uccio De Santis, le sagre dedicate ai prodotti del territorio, gli eventi sportivi, le iniziative per bambini e famiglie come il Teatro del Mare e le numerose manifestazioni promosse dalle associazioni locali, fino alla tradizionale Sagra dell'Uva e del Vino, che concluderà la stagione estiva.
 

La presentazione è stata introdotta dal Sindaco Giacomo Anastasi, affiancato dal Presidente del Consiglio comunale, Aldo Caradonna, dalla Vicepresidente del Consiglio comunale, Francesca Marino e dai Consiglieri Antonino Bilello e Gian Paolo De Vita.
 

Il Sindaco Giacomo Anastasi ha dichiarato:
«Abbiamo voluto offrire un'estate ricca di appuntamenti, garantendo un calendario interamente gratuito e accessibile a tutti. È una scelta precisa della nostra Amministrazione: rendere la cultura, lo spettacolo e il divertimento un patrimonio condiviso, senza lasciare indietro nessuno. Invito cittadini e visitatori a vivere Petrosino, a partecipare numerosi agli eventi e a condividere con noi un'estate che celebra il territorio, le sue eccellenze e il valore della comunità.»
Il Presidente del Consiglio comunale, Aldo Caradonna, ha sottolineato il valore di un cartellone costruito in sinergia con il territorio, definendolo un programma capace di valorizzare il patrimonio associativo di Petrosino.
 

A seguire è intervenuta la Vicepresidente del Consiglio comunale, Francesca Marino, che ha posto l'accento sul significato identitario del cartellone, affermando:
«"Petrosino di Mare e di Vino" non è solo uno slogan, ma racconta la nostra identità. È da questa identità che prende vita un calendario inclusivo, pensato per tutte le età, capace di offrire occasioni di incontro, condivisione e partecipazione.»
 

L'Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che hanno contribuito alla costruzione del cartellone estivo, agli uffici comunali coinvolti nell'organizzazione e a quanti, con il proprio lavoro, hanno reso possibile la realizzazione di Estate Petrosilena - Petrosino di Mare e di Vino 2026.









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