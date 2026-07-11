"Oltremare", il podcast che racconta l'isola di Marettimo

11/07/2026 22:39:00

Ha debuttato ufficialmente al Museo del Mare, delle Attività e Tradizioni Marinare e dell’Emigrazione di Marettimo, "Oltremare", una nuova miniserie podcast in quattro episodi ideata, scritta e narrata dalla giornalista milanese Francesca Mineo. Durante la presentazione, l’autrice ha dialogato con Laura Lodico, presidente dell’Associazione C.S.R.T. "Marettimo" e tra le voci ospiti più significative del progetto, per esplorare la genesi di un’opera che stringe un nodo indissolubile tra memoria collettiva e narrazione personale.



Nato da un profondo legame affettivo dell'autrice – che da anni frequenta l'isola custodendone le storie – Oltremare non è solo un racconto sull'emigrazione storica, ma un ponte teso tra il Mediterraneo e i luoghi scelti dai pescatori marettimari che hanno ricostruito le loro comunità oltreoceano. Attraverso la formula del diario intimo, la voce narrante accompagna l’ascoltatore alla scoperta delle comunità che, a partire dal secolo scorso, hanno ridefinito la pesca in luoghi mitici come Monterey in California, la città protagonista di Cannery Row di John Steinbeck, o tra le acque fredde dell'Alaska, inseguendo la rotta dei salmoni.



Il racconto procede alternando le riflessioni intime dell'autrice alle testimonianze dirette dei protagonisti. Ne emerge un mosaico polifonico arricchito dai ricordi di Vito Vaccaro, promotore di numerose attività dell'Associazione, e dalle voci dei testimoni e pescatori Gaspare Aliotti, Giovanni Aliotti, Gaspare Cocco, Pasquale Carriglio, Salvatore Scaduto e Anna Spadaro Aliotti. In questa narrazione la nostalgia per lo scoglio natio non è un sentimento passivo, ma una forza primordiale: una vera e propria bussola interiore che, proprio come l'istinto dei salmoni, spinge le ultime generazioni a risalire la corrente per tornare, anche solo per pochi mesi all'anno, al punto di partenza.



"Oltremare è l'incontro tra la mia storia personale, radicata in una famiglia che ha sempre respirato l'aria di porto e le lontananze marine, e le rotte straordinarie di questi pescatori", spiega l'autrice Francesca Mineo. "Ascoltando le loro voci e i loro ricordi sulla banchina dello Scalo Nuovo o di Scalo Vecchio, ho capito che l'identità di Marettimo è così potente da saper abitare contemporaneamente un'isola siciliana e le coste dell'Oceano Pacifico."

All'incontro hanno preso parte numerosi turisti e isolani. A rendere ancora più significativo l'appuntamento è stata la presenza di alcuni marettimari emigrati in California e attualmente presenti sull'isola, riuniti in un luogo simbolo che custodisce gli attrezzi tradizionali, le foto e la memoria di chi ha solcato gli oceani senza mai dimenticare le Egadi. Tutte le interviste realizzate, insieme a quelle che si aggiungeranno in futuro, andranno ad arricchire l'archivio storico custodito a Marettimo dall'Associazione C.S.R.T., forte di oltre 38 anni di attività sul territorio.



La miniserie podcast Oltremare è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio come Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Si tratta di una produzione di Officina del Podcast, realtà editoriale con sede a Milano specializzata in serie audio di tipo autoriale. I testi e le interviste sono curati da Francesca Mineo con la collaborazione di Laura Lodico, il montaggio, gli effetti sonori e il sound design sono firmati da Clara Collalti, la cover art è di Stefano Di Gregorio e le musiche sono a cura della stessa casa di produzione. L'iniziativa, promossa dall'Associazione C.S.R.T. "Marettimo", con il patrocinio del Comune di Favignana - Isole Egadi.

Link al podcast:

https://open.spotify.com/show/033rQ4UPIGtdPbHezppbSc?si=6GEjUkv3RkqIl7IJ_KliLg





