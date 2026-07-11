Cortili Narranti, l’estate culturale di Erice tra autori e identità

11/07/2026 10:21:00

Erice torna a raccontarsi attraverso i suoi cortili, le piazze e i luoghi più riconoscibili del centro storico.

Dal 18 luglio al 28 agosto si svolge l’edizione 2026 di “Cortili Narranti”, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Vivere Erice con il patrocinio del Comune.

Nove appuntamenti tra letteratura, musica, memoria e promozione della lettura, inseriti nel calendario di Erice Estate 2026. Il filo conduttore di quest’anno è la Sicilia: l’identità dei luoghi, le parole che li attraversano, le musiche che li abitano.

Il borgo come palcoscenico diffuso

“Cortili Narranti” conferma una formula che a Erice ha trovato una sua misura naturale: portare gli incontri culturali fuori dagli spazi chiusi, dentro cortili storici, piazze, giardini e luoghi simbolo.

Non è solo una scelta scenografica. Il borgo diventa parte del racconto. Le pietre, gli affacci, i cortili, il Castello di Venere e il Teatro Gebel Hamed non fanno da sfondo: costruiscono l’atmosfera degli incontri.

La rassegna, si legge nel comunicato, vuole valorizzare “gli angoli più suggestivi del centro storico attraverso incontri con autori, concerti, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla memoria e alla promozione della lettura”.

Cortili Fioriti apre il programma

Si parte sabato 18 e domenica 19 luglio con “Cortili Fioriti 2026”, concorso che torna dopo oltre dieci anni di assenza.

L’iniziativa propone un itinerario tra i cortili partecipanti e premia gli spazi capaci di raccontare, attraverso piante, fiori e cura dei luoghi, una parte dell’identità del borgo.

È un avvio coerente con lo spirito della rassegna: prima ancora degli autori e dei libri, sono i luoghi a prendere la parola.

Pilati, Lo Schiavo e la memoria

Sabato 1 agosto, alle 18.30, al Cortile D’Alì, Giacomo Pilati presenterà “Blu e sale. Un’educazione siciliana”, pubblicato da BibliotheKa Editore.

A dialogare con l’autore sarà Angela Grammatico. Le letture saranno affidate a Mariza D’Anna.

Venerdì 7 agosto, alle 18.30, l’agorà del Circolo del Tennis ospiterà un pomeriggio dedicato a Renato Lo Schiavo, professore e scrittore. Sarà presentato il libro postumo “Il cazzabubbolo ciuschero”, edito da Di Girolamo.

Il comunicato parla di un momento di memoria condivisa, “non celebrativo”, con studenti, amici, colleghi e persone che hanno conosciuto e apprezzato il valore umano e culturale di Lo Schiavo.

Una giornata per la musica

Domenica 9 agosto sarà interamente dedicata a “Borgo in Musica”, rassegna curata dal maestro Luigi De Vincenzi.

Il programma prevede tre appuntamenti. Alle 11, al Teatro Gebel Hamed, concerto pianistico di Delia De Fina. Alle 18, ai Giardini del Balio, spazio al pop-rock dei Foreway. Alle 21.30, di nuovo al Teatro Gebel Hamed, concerto jazz del Blu Notes Quartet.

È la giornata che sposta il baricentro dalla parola al suono, mantenendo però lo stesso principio: far risuonare Erice nei suoi luoghi.

Stefania Auci al Castello di Venere

Mercoledì 12 agosto, alle 19, davanti al Castello di Venere, arriva Stefania Auci.

La scrittrice presenterà “L’alba dei leoni”, pubblicato da Nord Editore, romanzo dedicato alle origini della famiglia Florio. Dialogherà con l’autrice Noemi Genovese, con letture di Mariza D’Anna.

La presenza di Auci porta dentro la rassegna una delle narrazioni siciliane più riconoscibili degli ultimi anni: la storia dei Florio, prima dell’ascesa, prima di Palermo, quando tutto comincia ancora altrove.

Requirez, Camilleri e i premi letterari

Venerdì 21 agosto, alle 18.30, a Palazzo Sales, sarà conferito un riconoscimento allo scrittore e medico Salvatore Requirez per il romanzo “La macchia”, pubblicato da Nuova Ipsa Editore.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia di Trapani. Interverranno Giuseppe Di Marco, Noemi Genovese e Massimiliano Paolucci.

Giovedì 27 agosto, alle 18.30, al Cortile Grande, spazio ad Andrea Camilleri, definito nel programma un “cantastorie contemporaneo”. Gaetano Savatteri e Salvatore Picone presenteranno “Il contastore di Vigàta”, edito da Rizzoli, e “In Sicilia con Andrea Camilleri”, pubblicato da Giulio Perrone editore. Dialogheranno con gli autori Concetto Prestifilippo, Mariza D’Anna e Noemi Genovese.

La chiusura è prevista venerdì 28 agosto, alle 19, al Castello di Venere, con la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Premio Letterario Città di Erice e della terza edizione del Premio Letterario Giovani.

“La cultura si vive e si condivide”

“Abbiamo costruito un programma che mette in dialogo letteratura, musica, memoria e identità, valorizzando gli straordinari spazi del borgo che diventano protagonisti degli eventi”, dichiara Mariza D’Anna, presidente dell’Associazione Vivere Erice.

D’Anna sottolinea anche l’attenzione riservata “alla narrativa siciliana, alla memoria di figure che hanno lasciato un segno nel nostro territorio e alla promozione dei giovani attraverso il Premio Letterario Città di Erice e la musica”.

Poi aggiunge: “L’auspicio è che ogni appuntamento diventi un’occasione per ritrovarsi, riflettere sui tanti volti identitari e riscoprire il fascino unico di Erice”.

Ingresso libero

Tutti gli appuntamenti sono inseriti nel programma Erice Estate 2026.

Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, come indicato anche nella locandina della rassegna.

“Cortili Narranti” torna così a costruire un’estate culturale fatta di libri, musica e memoria, ma soprattutto di luoghi. Perché a Erice la cultura funziona quando non occupa soltanto uno spazio: lo ascolta.



