Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/07/2026 04:33:00

Minacce contro l'animalista Enrico Rizzi, quattro persone a processo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/minacce-contro-l-animalista-enrico-rizzi-quattro-persone-a-processo-450.jpg

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio di quattro persone accusate di aver rivolto gravi minacce nei confronti dell’animalista Enrico Rizzi attraverso i social network. L’udienza è stata fissata per il prossimo 4 novembre davanti al Tribunale di Roma.  

 

I fatti risalgono a marzo dello scorso anno in cui Rizzi aveva annunciato una manifestazione a Cagliari per denunciare i numerosi episodi di maltrattamento e violenza sugli animali verificatisi in Sardegna. Dopo quell’annuncio, l’attivista fu destinatario di numerosi messaggi intimidatori pubblicati su Facebook e Instagram.

 

Secondo quanto contestato dalla Procura, gli imputati avrebbero rivolto frasi contenenti gravi minacce, tra cui riferimenti all’uccisione dell’animalista e ad altre forme di violenza, condotte per le quali è stato contestato il reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, comma 2, del Codice Penale. La Questura di Cagliari dispose perfino controlli con gli artificieri nella piazza dove era atteso l'animalista.

«Ho sempre sostenuto – dichiara Enrico Rizzi – che le critiche fanno parte della democrazia e le accetto, ma le minacce sono un’altra cosa. Chi pensa di poter intimidire una persona dietro uno schermo deve sapere che esiste la legge e che di fronte a comportamenti di questo tipo non intendo arretrare di un millimetro. Continuerò a difendere gli animali con la stessa determinazione di sempre.»

Rizzi sottolinea infine come il procedimento rappresenti un segnale importante contro la crescente violenza verbale sui social network: «Internet non può diventare un luogo dove minacciare impunemente chi esprime le proprie idee o si batte per una causa. Con questi gentili signori ci vediamo a novembre a Roma. Cominciassero a mettere mano al portafoglio per pagare il biglietto dell'aereo».

 









Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...