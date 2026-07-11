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Cronaca
11/07/2026 07:30:00

11 Luglio: report sospeso, Repubblica contro il direttore, allarme attentato a Trump

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/11-luglio-report-sospeso-repubblica-contro-il-direttore-allarme-attentato-a-trump-450.jpg

E' l'11 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• La Rai quest’estate non trasmetterà le repliche di Report, «in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda» dell’attentato a Ranucci. Lavitola, amico del conduttore, comincia a perdere la pazienza: se «quello stronzo» (Ranucci) ha qualche dubbio sulla sua innocenza, «gli sputo in faccia»
• Diffusasi la notizia del suo passaggio a Qn, il direttore Mario Orfeo è stato attaccato dall’assemblea di redazione di Repubblica. «Non si possono avere due padroni», gli avrebbe detto il giornalista Pucciarelli

 


• I servizi segreti israeliani, secondo il Wall Street Journal, avrebbero avvisato Trump che gli iraniani stanno preparando un piano per assassinarlo. Intanto, il presidente ha detto che sono ricominciati i negoziati con i pasdaran, ma che la tregua rimane sospesa
• Nei filmati dei funerali di Khamenei in prima fila tra i notabili si notava un uomo con il volto oscurato. Si ipotizza che possa essere il successore (e figlio) Mojtaba
• Stanotte, verso le tre italiane, ci sono stati attacchi russi a Kiev
• Un incendio nei boschi dell’Andalusia ha causato 12 morti. Roghi (ma nessuna vittima) anche in Italia: sulle colline di Verona, in val d’Ossola, nel parco del Gran Paradiso
• Durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, l’oblò dell’aereo si è rotto. Un passeggero serbo di 61 anni si è ritrovato con la testa di fuori, ma per fortuna la moglie e gli altri viaggiatori sono riusciti a tenerlo saldamente e a non farlo volare via
• A Loreto un tunisino ha accoltellato a morte l’ex compagna
• Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, il 6 luglio a Sanremo
• Il secondo appuntamento di piazza del campo largo, previsto a Padova il 15 luglio, è stato annullato
• Ieri Mattarella era a Seveso per ricordare i 50 anni dall’incidente, Meloni alla messa – celebrata da Zuppi dentro la Cassazione – per ricordare i 50 anni dall’uccisione di Vittorio Occorsio, il giudice vittima di terrorismo di destra
• Il nodo di Firenze dell’alta velocità è stato ripristinato (ma ci saranno nuovi lavori dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio)
• La Commissione Ue ha iniziato una pratica di accusa formale contro Meta. I prodotti dell’azienda inducono dipendenza e, se il loro design non verrà cambiato per evitarlo, la compagnia riceverà una multa fino al 6 per cento del suo fatturato annuo mondiale
• Apple ha fatto causa a OpenAi per aver rubato segreti aziendali
• A Wimbledon Sinner ha battuto Djokovic e perciò per il secondo anno di fila giocherà in finale, contro Zverev, domani (orario da definire)
• Ai Mondiali la Spagna ha battuto il Belgio 2 (Ruiz, Merino) a 1 (De Ketelaere). Martedì alle 21 giocherà in semifinale contro la Francia
• A Barcellona giovedì la temperatura ha toccato i 40,7 gradi, il dato più elevato registrato in 112 anni
• A Hengzhou, in Cina, le strade sono allagate a causa di un tifone, e sono anche infestate di serpenti, velenosi e non, fuggiti dalle fattorie di rettili locali
• Per la prima volta i cinesi sono riusciti a far riatterrare la sezione inferiore di un razzo. È un grande passo avanti verso la sostenibilità economica dei lanci spaziali, che permette alla Cina di fare concorrenza alle aziende statunitensi come SpaceX (che intanto sta testando un satellite a energia nucleare)
• Nel Regno Unito un giovane di 26 anni è stato arrestato per aver ucciso un’anziana sostenitrice di Farage, nota per i suoi interventi in tv
• A sorpresa Carlo e Camilla hanno ricevuto a Highgrove House Harry, Meghan e i loro figli. È il primo incontro tra il nonno e i nipoti Archie e Lilibet, che hanno già 7 e 5 anni
• A Milano l’ex portiere della nazionale Francesco Toldo, che oggi ha 54 anni, ha placcato e fermato un ladro che aveva appena rubato una bici. «Le persone in strada mi hanno riconosciuto e mi volevano abbracciare»
• Secondo La Liste Hotels 2026, il secondo migliore albergo del mondo è l’hotel San Pietro di Positano (il primo è il Badrutt’s Palace di St. Moritz)
• Il belga Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France con arrivo a Bordeaux. Pogačar conserva la maglia gialla
• Benedetta Rossi, 53 anni, cuoca marchigiana molto famosa sui social, ha adottato due bambine straniere insieme al marito
• L’arazzo Bayeux dal nord della Francia è finalmente arrivato a Londra, dove da settembre sarà esposto al British Museum
• L’Istat ha rilevato che più di quattro italiani su dieci non aprono nemmeno un libro in un anno
• Teddy Reno da oggi è il primo cantante italiano centenario
• È morto il critico cinematografico inglese Tony Rayns (77 anni), esperto di cinema asiatico

Titoli
Corriere della sera: «Se l’Iran mi uccide, distruggeteli»
la Repubblica: «Un piano / per uccidere / Trump»
La Stampa: «Assumiamo 18mila agenti»
Il Sole 24 Ore: Descalzi: «Energia, il mondo è cambiato / Servono strategie per il dopo Hormuz»
Il Messaggero: Trump avverte: / «Se l’Iran mi uccide / dovete distruggerli»
Il Giornale: Bomba, pm al lavoro / sul ruolo di Ranucci
Avvenire: Ripresa ingolfata
Qn: L’ultima minaccia di Trump / «Se sarò ucciso colpite l’Iran»
Il Fatto: La Rai trova il colpevole / della bomba: è “Report”
Libero: Sospeso Report
La Verità: Il piano «Ranucci in politica» / è partito dalla sinistra Usa
Il Mattino: «Se l’Iran mi uccide distruggeteli»
il manifesto: Un pasto / al sole
il Quotidiano del Sud: Iran, negoziati senza pace / Un piano per uccidere Trump
Domani: Ranucci, la Rai sospende Report / Lavitola: «Dubita di me? Gli sputo»









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