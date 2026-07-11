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Cultura

» Cose di musica
11/07/2026 18:29:00

Marsala, i Nymera chiudono "Matarocco Fest – Saperi e sapori”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/marsala-i-nymera-chiudono-matarocco-fest-saperi-e-sapori-450.jpg

I Nymera suoneranno domenica 12 luglio al Matarocco Fest, in contrada Matarocco, a Marsala.

Il concerto è in programma alle 20.30, nella serata conclusiva della manifestazione. L’ingresso è libero.

Il gruppo proporrà dal vivo un repertorio legato al rock italiano e internazionale. L’appuntamento si inserisce nel cartellone del “Matarocco Fest – Saperi e sapori”, tre giorni di festa popolare, musica, teatro dialettale, raduni, folklore e gastronomia nell’area della Torre piezometrica.

La domenica del Matarocco Fest

Domenica 12 luglio è la giornata più legata alla tradizione popolare.

Alle 18.30 è previsto il raduno con sfilata dei gruppi folk per le vie della contrada, con partenza da contrada Canale. Alle 20.30 il concerto dei Nymera. Alle 21.30 si terranno l’esibizione folkloristica e la cerimonia di premiazione, con la partecipazione dei gruppi della rassegna.

Ogni sera, dalle 19, resta aperto il villaggio gastronomico con panini con panelle, panini con salsiccia, busiate matarocco e dolci tipici.

Musica e tradizione in contrada

Il Matarocco Fest arriva quest’anno alla tredicesima Rassegna del folklore siciliano.

La manifestazione tiene insieme tradizione, comunità e cucina locale, con una formula pensata per portare la festa nel cuore della contrada.

Il concerto dei Nymera aggiunge alla serata finale una parentesi di rock dal vivo, prima dell’esibizione dei gruppi folk e della premiazione conclusiva.

L’appuntamento è domenica 12 luglio, dalle 20.30, nell’area della Torre piezometrica di contrada Matarocco, a Marsala. Ingresso libero.









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