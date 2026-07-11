Trapani, il centro storico si riaccende: oltre 12 mila nuovi punti luce

11/07/2026 17:30:00

Oltre dodicimila corpi illuminanti sostituiti, il recupero dei lampioni storici e nuovi interventi nelle piazze monumentali. Prosegue a Trapani il piano di riqualificazione della pubblica illuminazione, uno dei cantieri più estesi avviati dall'amministrazione comunale negli ultimi anni, con l'obiettivo di rendere più efficienti gli impianti, ridurre i consumi energetici e restituire decoro agli spazi urbani.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comune, è stato completato il 95% della sostituzione dei corpi illuminanti e il 99% delle lanterne presenti in città. In meno di un anno sono stati installati oltre 12 mila nuovi punti luce, sostituiti circa cento quadri elettrici ormai obsoleti e messe in sicurezza decine di pali che presentavano criticità strutturali.

"I risultati sono già evidenti nel centro storico – spiega il dirigente comunale Orazio Amenta – non solo per il miglioramento dell'efficienza luminosa e del risparmio energetico, ma anche sotto il profilo estetico, grazie all'omogeneità di materiali, stili e colori".

Uno dei cantieri più significativi riguarda Viale Regina Elena, dove è in corso il recupero dell'illuminazione artistica.

Undici corpi illuminanti sono già stati installati e sono entrati in funzione, mentre i quattro lampioni artistici e i quattro punti luce che delimitano la Fontana del Tritone sono stati completamente restaurati attraverso sabbiatura, riverniciatura e sostituzione delle lanterne e dei bracci.

L'intervento interessa anche la parte strutturale dei pali storici. In diversi casi si sta procedendo alla sostituzione delle cosiddette "anime", le strutture interne in ghisa deteriorate dal tempo e dalla salsedine, con nuovi elementi destinati a garantire una durata stimata di almeno trent'anni.

Il programma proseguirà anche in Piazza Vittorio Emanuele, dove il Comune sta definendo le tempistiche per il recupero di altri dodici corpi illuminanti mediante operazioni di sabbiatura e verniciatura. Parallelamente due squadre sono impegnate nel ripristino dei pali caduti negli anni scorsi, attraverso il carotaggio e la ricostruzione dei plinti di fondazione necessari per reinstallarli in sicurezza.

L'intervento rientra nel più ampio progetto di ammodernamento dell'illuminazione pubblica di Trapani e Misiliscemi, avviato attraverso un'operazione di project financing che prevede la sostituzione di migliaia di punti luce con tecnologia LED, il rinnovo dei quadri elettrici, il recupero dei lampioni artistici del centro storico e l'installazione di nuovi impianti nelle aree che negli anni erano rimaste prive di illuminazione. Il piano comprende anche interventi sulla rete semaforica e sul sistema di videosorveglianza urbana.

Per l'amministrazione comunale si tratta di un investimento che punta a coniugare sicurezza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio urbano.

"La sicurezza dei cittadini è una priorità – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Andrea Genco –. Illuminare le aree rimaste al buio e sostituire gli impianti ormai vetusti significa rendere la città più sicura e più accogliente, sia per chi la vive ogni giorno sia per i turisti. Questo è solo il primo passo di un programma destinato a interessare progressivamente l'intera rete di illuminazione pubblica".



