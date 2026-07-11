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Cittadinanza
11/07/2026 16:13:00

Marsala, bagni pubblici chiusi e fatiscenti a Porticella: un problema irrisolto da anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/marsala-bagni-pubblici-chiusi-e-fatiscenti-a-porticella-un-problema-irrisolto-da-anni-450.jpg

Restano chiusi e in condizioni fatiscenti i bagni pubblici di piazza Marconi, Porticella, a Marsala. Una situazione che si trascina da anni e che continua a rappresentare un problema irrisolto per la città.

 

Nel tempo sono arrivate diverse segnalazioni sulle condizioni della struttura, spesso vandalizzata e lasciata nel degrado. Il Comune, non riuscendo a garantirne una gestione adeguata e continua, ha scelto di chiuderla.

Il risultato, però, è che in una zona centrale e frequentata della città i servizi igienici pubblici non sono disponibili.  

 

I bagni di Porticella sono diventati così il simbolo di un’incapacità amministrativa che dura da troppo tempo: chiusi per evitare nuovi danneggiamenti, ma mai realmente recuperati e restituiti alla fruizione pubblica.

Una soluzione definitiva, tra manutenzione, controllo e gestione, non è stata ancora trovata.









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