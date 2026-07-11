Marsala, bagni pubblici chiusi e fatiscenti a Porticella: un problema irrisolto da anni

11/07/2026 16:13:00

Restano chiusi e in condizioni fatiscenti i bagni pubblici di piazza Marconi, Porticella, a Marsala. Una situazione che si trascina da anni e che continua a rappresentare un problema irrisolto per la città.

Nel tempo sono arrivate diverse segnalazioni sulle condizioni della struttura, spesso vandalizzata e lasciata nel degrado. Il Comune, non riuscendo a garantirne una gestione adeguata e continua, ha scelto di chiuderla.

Il risultato, però, è che in una zona centrale e frequentata della città i servizi igienici pubblici non sono disponibili.

I bagni di Porticella sono diventati così il simbolo di un’incapacità amministrativa che dura da troppo tempo: chiusi per evitare nuovi danneggiamenti, ma mai realmente recuperati e restituiti alla fruizione pubblica.

Una soluzione definitiva, tra manutenzione, controllo e gestione, non è stata ancora trovata.



