Commercianti di Trapani, il Comitato rilancia: "Pronti a difendere la città"

11/07/2026 11:45:00

Il Comitato Operatori Trapanesi prova a trasformare la protesta in un movimento cittadino.

Dopo settimane di mobilitazione contro i cantieri del BRT, il nuovo Piano di classificazione acustica e le difficoltà denunciate dagli esercenti del centro storico, il gruppo guidato dalla portavoce Marina Biondo rivendica una crescente partecipazione della città e annuncia una nuova fase della propria iniziativa.

In una nota, il Comitato parla di un vero e proprio "risveglio di Trapani", sostenendo di aver ricevuto un'ondata di solidarietà dopo la pubblicazione di un video che raccontava le difficoltà vissute dagli operatori economici.

Il simbolo di questa mobilitazione, secondo gli esercenti, è diventato lo slogan "Io ci sono", che il Comitato interpreta come il segnale di una cittadinanza intenzionata a partecipare più attivamente alle scelte che riguardano il futuro della città.

"Per la prima volta la cittadinanza ha preso una posizione netta e forte al nostro fianco", scrive il Comitato, che sostiene come il malcontento non riguardi più soltanto le attività commerciali, ma una parte sempre più ampia della comunità trapanese.

Il documento ripercorre le criticità già denunciate nelle scorse settimane. Nel mirino finiscono i cantieri cittadini, ritenuti eccessivamente lunghi, le conseguenze sulla stagione turistica e le difficoltà che, secondo gli operatori, stanno vivendo le attività economiche del centro storico.

"La nostra città è soffocata da troppi problemi irrisolti", dichiarano gli operatori. Gli esercenti citano anche l'annullamento di alcuni eventi tradizionali dell'estate trapanese, collegandolo ai ritardi dei lavori pubblici e sostenendo che ciò stia incidendo negativamente sull'economia locale.

Il Comitato annuncia inoltre di aver rafforzato la propria organizzazione. "Siamo supportati da un team di legali pronti a tutelare i nostri diritti", afferma Marina Biondo, aggiungendo che continuano ad aumentare sia le adesioni degli operatori economici sia quelle dei cittadini che intendono sostenere l'iniziativa.

La presa di posizione arriva al termine di settimane particolarmente tese nei rapporti tra commercianti e amministrazione comunale.

Il Comitato è nato lo scorso giugno raccogliendo oltre cento attività commerciali del centro storico, con una piattaforma di richieste che comprende la revisione del progetto BRT, interventi sulla viabilità, il recupero dei parcheggi, il miglioramento del decoro urbano, la gestione della crisi idrica e modifiche al Piano di classificazione acustica.

Nei giorni scorsi il confronto con Palazzo d'Alì si è riaperto. Il sindaco Giacomo Tranchida ha convocato più tavoli con gli operatori economici, dichiarandosi disponibile a valutare anche osservazioni presentate oltre i termini sul Piano acustico e rilanciando la proposta di istituire un Distretto urbano del commercio come strumento di programmazione condivisa.

Il comunicato del Comitato, tuttavia, lascia intendere che la fase del dialogo non sia ritenuta sufficiente. "Non possiamo più aspettare che qualcuno faccia qualcosa per noi", scrivono gli operatori, annunciando di voler proseguire la mobilitazione "per difendere le attività, il lavoro e la città".

La vertenza del centro storico, nata intorno ai cantieri e al piano acustico, sembra così assumere contorni più ampi.

Da una parte l'amministrazione insiste sulla necessità di portare avanti le opere di riqualificazione urbana; dall'altra gli esercenti chiedono tempi certi, maggiore coinvolgimento nelle decisioni e misure immediate per limitare gli effetti economici dei lavori. Una contrapposizione destinata, con ogni probabilità, a segnare anche le prossime settimane dell'estate trapanese.



