A Dattilo torna il teatro in dialetto sotto le stelle

10/07/2026 11:16:00

A Dattilo torna il teatro in piazza.

Da domenica 12 luglio prende il via la terza edizione di “Estate 2026 – Dattilo… in dialetto… sotto le stelle”, la rassegna di commedie dialettali che animerà Piazzetta Lungaro fino al 9 agosto.

Sei serate a ingresso gratuito, tutte con inizio alle 21, dedicate al teatro popolare, alla lingua siciliana e alla socialità estiva.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Paceco e della Pro Loco Dattilo APS.

Sei serate in Piazzetta Lungaro

La rassegna trasformerà Piazzetta Lungaro in un teatro a cielo aperto.

Sul palco si alterneranno compagnie teatrali del territorio trapanese, con commedie pensate per un pubblico largo: residenti, famiglie, visitatori e appassionati del teatro dialettale.

Il dialetto, in questo caso, non è solo colore locale. È memoria viva, modo di raccontare caratteri, relazioni familiari, piccoli equivoci e grandi verità quotidiane.

Si comincia il 12 luglio

Il primo appuntamento è domenica 12 luglio con “Bedda di fora e tradicia di dintra”, portato in scena dalla Compagnia Filodrammatica Fulgatorese di Fulgatore.

Domenica 19 luglio toccherà alla commedia “Non ti pago”, proposta dalla Compagnia Teatrale Piccolo Teatro Le Scale di Valderice.

La rassegna entra così subito nel vivo, tra comicità, tradizione e quel gusto per la battuta che nel teatro dialettale funziona quando non diventa caricatura, ma racconto di comunità.

Doppio appuntamento a fine luglio

Il cartellone prevede poi un doppio appuntamento nel fine settimana del 25 e 26 luglio.

Sabato 25 luglio la Compagnia Teatrale Piccolo Teatro Teatro Siciliano di Trapani porterà in scena “Sogni con pochi euro”.

Domenica 26 luglio sarà la volta della compagnia teatrale “Il peggio del meglio” di Trapani con “Sicilia ’Mancipata”.

Due serate consecutive che confermano l’impostazione della rassegna: spettacoli leggeri, ma radicati nella cultura locale e nel linguaggio del territorio.

Le ultime due serate ad agosto

La rassegna proseguirà ad agosto con altri due appuntamenti.

Domenica 2 agosto la Compagnia Teatrale Tra i Due Mari di Trapani presenterà “Vendesi suocera”.

La serata conclusiva è in programma domenica 9 agosto con la Compagnia Artisti ppi Jocu di Dattilo, che porterà in scena “Finché morte non ci separi”.

La chiusura affidata a una compagnia di Dattilo dà anche il senso dell’iniziativa: una rassegna che porta spettacoli in paese, ma che lascia spazio anche alle energie culturali della comunità.

Ingresso gratuito

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito.

Il luogo è Piazzetta Lungaro, a Dattilo, frazione di Paceco.

“Il teatro che unisce, la tradizione che emoziona” è lo spirito scelto per questa terza edizione. Una formula semplice, ma efficace: portare il teatro fuori dai luoghi chiusi, sotto le stelle, dove una commedia in dialetto può diventare occasione di incontro, risate e riconoscimento collettivo.



