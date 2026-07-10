Marsala, un monopattino su due è irregolare: oltre 50 multe. Il Comune incontra i giovani migranti per spiegare le regole

10/07/2026 15:38:00

A Marsala oltre un monopattino su due circola violando il Codice della strada. È il dato che emerge dall'attività di controllo avviata dalla Polizia Municipale, mentre il Comune punta anche sulla prevenzione, organizzando incontri informativi rivolti ai giovani, compresi gli ospiti delle comunità di accoglienza.

Controlli: oltre 50 sanzioni su quasi 100 monopattini

L'Amministrazione comunale ha reso noto che i controlli quotidiani effettuati dagli agenti della Polizia Municipale hanno interessato quasi un centinaio di monopattini. Il bilancio è di oltre cinquanta sanzioni e di un mezzo sequestrato.

L'infrazione più frequente riguarda la guida senza casco protettivo, oggi obbligatorio. Seguono il transito nelle aree pedonali, la circolazione contromano e la mancata esposizione del contrassegno identificativo, la cosiddetta targa, anch'essa prevista dalla normativa.

Numeri che, di fatto, indicano come più della metà dei mezzi controllati non fosse in regola.

Incontro con i giovani della comunità di accoglienza

Parallelamente ai controlli, il Comune ha avviato un percorso di educazione civica. L'assessore ai Servizi sociali Anna Caliò e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe D'Alessandro hanno incontrato i giovani ospiti della comunità di accoglienza per stranieri gestita dall'associazione "Liberi di Intrecciare", coordinata da Eleonora Bosco.

Durante l'incontro sono state illustrate le principali regole per una circolazione sicura con i monopattini e, vista la partecipazione dei ragazzi, il confronto è stato esteso anche ai principi fondamentali del Codice della strada.

Secondo l'Amministrazione, la strategia resta quella sintetizzata nello slogan: «Il rispetto delle regole inizia dalla prevenzione. Poi le sanzioni».

Nuovi cartelli e controlli nel centro storico

Sul fronte della prevenzione, il Comune ha annunciato anche l'installazione di ulteriori pannelli nelle aree pedonali del centro storico per ricordare il divieto di circolazione di biciclette, monopattini e altri velocipedi.

L'attività informativa proseguirà anche dopo l'estate: a settembre il progetto sarà portato nelle scuole cittadine.

Dal 16 luglio scatta anche l'obbligo dell'assicurazione

L'Amministrazione ricorda infine che le recenti modifiche al Codice della strada hanno introdotto nuovi obblighi per chi utilizza i monopattini elettrici. Oltre al casco e al contrassegno identificativo, dal prossimo 16 luglio entrerà in vigore anche l'obbligo della copertura assicurativa del mezzo.

Il Comune assicura che i controlli proseguiranno con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e tutelare il decoro urbano.



