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Sport
10/07/2026 17:24:00

Lo Stagnone torna capitale del kitesurf: al via gli Stagnone Kite Games 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/lo-stagnone-torna-capitale-del-kitesurf-al-via-gli-stagnone-kite-games-2026-450.jpg

Lo Stagnone di Marsala torna ad essere capitale italiana del kitesurf. Per il quinto anno consecutivo, uno degli spot più apprezzati a livello internazionale per la pratica di questo sport, ospiterà infatti Stagnone Kite Games 2026, tappa nazionale di kitesurf nelle discipline Freestyle e Big Air.

 

L’appuntamento è dal 22 al 26 luglio 2026 con cinque giorni di gare spettacolari, che vedranno sfidarsi nelle acque dello Stagnone 53 tra i migliori rider italiani, giovani talenti e atleti di alto livello. Accorreranno inoltre tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione- organizzata dall’Associazione Kitesurf Italiana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e Classe Kiteboard in Italia, in partnership con Le Vie del Vento- è valida quest’anno come 4ª   Tappa del Campionato Italiano Freestyle e 4ª Tappa del Campionato Italiano Big Air.

“Felici che le acque e il vento dello Stagnone, ormai riconosciuto come uno degli spot più rinomati al mondo per il kiteboarding- dichiara Antonio Gaudini, presidente dell'Associazione Kitesurf Italiana - ospitino per il quinto anno consecutivo questa importante tappa nazionale. Ancora una volta assisteremo alle performance di atleti di altissimo livello nelle due discipline più spettacolari del kiteboarding moderno: il Freestyle, dove tecnica, creatività e controllo fanno la differenza, e il Big Air, in cui potenza, altezza e coraggio sono gli elementi protagonisti”.

 

“Questa edizione- precisa Gaudini- rappresenta inoltre un trampolino di lancio affinché lo Stagnone possa ospitare anche una prova del Campionato del Mondo 2027-2028. È un progetto cui lavoro da tempo, e che spero si realizzi concretamente”.

Dello stesso avviso anche Massimo Finocchiaro, de Le Vie del Vento: “Eventi come lo Stagnone Kite Games dimostrano come lo sport possa essere un importante volano per il turismo e la promozione di un territorio. Lo Stagnone di Marsala è uno spot attrattivo per gli atleti di kitesurf di tutto il mondo, crediamo possa ambire a traguardi prestigiosi”.

L’evento, realizzato anche grazie allo sponsor MoleCola, è aperto al pubblico. Oltre alla gara agonistica, sono previsti anche momenti di incontro su lifestyle e promozione della laguna, un programma dedicato alla community, agli atleti, agli sponsor.

 

 

 

PROGRAMMA

Mercoledì 22 luglio 2026 – Giorno 1

Apertura della segreteria organizzativa, accreditamento di atleti e staff, verifica della documentazione, riunione tecnica organizzativa, skipper meeting ed eventuale apertura della prima finestra agonistica, condizioni meteo permettendo.

Giovedì 23 luglio 2026 – Giorno 2

Apertura della segreteria di regata, skipper meeting, avvio o prosecuzione delle prove di Freestyle e Big Air, batterie di qualificazione ed eventuali tabelloni iniziali.

 

Venerdì 24 luglio 2026 – Giorno 3

Prosecuzione dell’attività agonistica, svolgimento delle heat, qualificazioni e fasi intermedie di gara, aggiornamento delle classifiche provvisorie, attività media e comunicazione.

Sabato 25 luglio 2026 – Giorno 4

Prosecuzione dei tabelloni di gara, semifinali ed eventuali recuperi, aggiornamento delle classifiche ufficiali e preparazione della cerimonia finale.

Domenica 26 luglio 2026 – Giorno 5

Eventuale finestra finale di recupero, finali Freestyle e Big Air, ufficializzazione dei risultati, premiazione conclusiva e chiusura della manifestazione.









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