Marsala, addio alla prof Annamaria Ruggieri

10/07/2026 17:22:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Annamaria Ruggieri.

Insegnante marsalese in pensione, si è spenta oggi.

Per molti anni ha insegnato Francese alla Scuola Media "Pipitone" di Marsala, formando con passione, competenza e umanità generazioni di studenti, che la ricordano con affetto e gratitudine.

Vedova del professor Elio Cucchiara, storico docente di Educazione Fisica, scomparso alcuni anni fa, Annamaria Ruggieri è stata una figura di riferimento per la scuola marsalese, apprezzata per la sua professionalità e il suo profondo senso educativo.

Lascia i tre figli, i nipoti e tutti i familiari, ai quali si stringe il cordoglio di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

I funerali saranno celebrati sabato 11 luglio 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre di Marsala.