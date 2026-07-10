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Se ne sono andati

Se ne sono andati
10/07/2026 17:22:00

Marsala, addio alla prof Annamaria Ruggieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783697117-0-marsala-addio-alla-prof-annamaria-ruggieri.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Annamaria Ruggieri.

 

Insegnante marsalese in pensione, si è spenta oggi.

 

Per molti anni ha insegnato Francese alla Scuola Media "Pipitone" di Marsala, formando con passione, competenza e umanità generazioni di studenti, che la ricordano con affetto e gratitudine.

 

Vedova del professor Elio Cucchiara, storico docente di Educazione Fisica, scomparso alcuni anni fa, Annamaria Ruggieri è stata una figura di riferimento per la scuola marsalese, apprezzata per la sua professionalità e il suo profondo senso educativo.

 

Lascia i tre figli, i nipoti e tutti i familiari, ai quali si stringe il cordoglio di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

 

I funerali saranno celebrati sabato 11 luglio 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre di Marsala.