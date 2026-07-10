Favignana piange Nino Azzaro, storico geometra del Comune: il cordoglio del sindaco Pagoto

10/07/2026 16:48:00

La comunità di Favignana è in lutto per la scomparsa del geometra Nino Azzaro, per molti anni dipendente del Comune delle Isole Egadi e figura di riferimento dell'ufficio tecnico.

A darne notizia è stato il sindaco Giuseppe Pagoto, che ha voluto ricordarne pubblicamente il valore umano e professionale.

«Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa del geometra Nino Azzaro, già dipendente comunale. Un professionista stimato, un uomo buono, legato alla sua terra e alla comunità delle Isole Egadi e per tanti anni un vero pilastro del Comune», scrive il primo cittadino.

Pagoto ricorda anche gli anni trascorsi a lavorare insieme ad Azzaro, definendolo «un istruttore tecnico attento, profondo conoscitore e memoria storica del Comune», sottolineando il contributo dato all'amministrazione e alla crescita dell'ente.

A nome dell'Amministrazione comunale, il sindaco ha espresso le più sentite condoglianze ai familiari: al fratello Enzo, a Emanuela e Luca Serra e a tutta la famiglia, condividendo il dolore della comunità per la perdita di una persona che ha lasciato un segno nella vita amministrativa e civile delle Egadi.