Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
10/07/2026 10:05:00

Castellammare del Golfo dice addio ad Alessandro Vaccaro, 31 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/castellammare-del-golfo-dice-addio-ad-alessandro-vaccaro-31-anni-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Alessandro Vaccaro, di 31 anni.

 

Nato il 30 marzo 1995, la sua prematura scomparsa lascia un profondo dolore nella comunità e in quanti gli hanno voluto bene.

 

La salma sarà accompagnata venerdì 10 luglio 2026 alle ore 15:00 presso la Parrocchia San Paolo della Croce di Castellammare del Golfo.

 

I funerali saranno celebrati venerdì 10 luglio 2026 alle ore 16:00 nella stessa chiesa.

 