Castellammare del Golfo dice addio ad Alessandro Vaccaro, 31 anni
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Alessandro Vaccaro, di 31 anni.
Nato il 30 marzo 1995, la sua prematura scomparsa lascia un profondo dolore nella comunità e in quanti gli hanno voluto bene.
La salma sarà accompagnata venerdì 10 luglio 2026 alle ore 15:00 presso la Parrocchia San Paolo della Croce di Castellammare del Golfo.
I funerali saranno celebrati venerdì 10 luglio 2026 alle ore 16:00 nella stessa chiesa.
Se ne sono andati: Giovanni Rosella, Francesca Paola Santangelo
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