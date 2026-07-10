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» Sanità
10/07/2026 04:00:00

Asp Trapani cerca un direttore per le Risorse Umane e uno psicologo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/asp-trapani-cerca-un-direttore-per-le-risorse-umane-e-uno-psicologo-450.jpg

L’Asp di Trapani ha pubblicato due avvisi: uno interno per la direzione della UOC Risorse Umane e uno pubblico per la formazione di una graduatoria biennale finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo con competenze informatiche.

 

Direzione della UOC Risorse Umane

L’Azienda Sanitaria Provinciale intende procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale per la direzione della Struttura Complessa Risorse Umane, nell’ambito del Dipartimento Amministrativo.

All’avviso interno possono partecipare i direttori di Struttura Complessa del ruolo amministrativo e i dirigenti del ruolo amministrativo.

In via prioritaria saranno prese in considerazione le istanze dei dirigenti che abbiano maturato i cinque anni dei requisiti previsti dall’articolo 70, comma 1, lettera a, del CCNL Funzioni locali 2016/2018.

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae aggiornato, con l’indicazione degli eventuali titoli utili a dimostrare le capacità professionali, l’esperienza acquisita in precedenti incarichi, anche in altre aziende, ed eventuali esperienze di studio e ricerca.

Gli interessati dovranno intestare l’istanza alla Direzione Generale dell’Asp di Trapani, utilizzando lo schema allegato all’avviso, e allegare un curriculum formativo e professionale aggiornato e dettagliato, in formato europeo, datato, sottoscritto e autocertificato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, copia di un documento d’identità in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile in relazione alle competenze tecnico-scientifiche e manageriali richieste.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente via Pec all’indirizzo direzione.generale@pec.asptrapani.it entro il 18 luglio, decimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.

 

Graduatoria per uno psicologo con competenze informatiche

L’Asp Trapani ha inoltre indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria biennale per il conferimento di un incarico libero professionale a uno psicologo con competenze informatiche.

Le candidature possono essere presentate da mercoledì 8 luglio 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 22 luglio 2026.

Il bando è consultabile su inPA e sul sito asptrapani.selezionieconcorsi.it, piattaforma attraverso la quale è possibile partecipare alla procedura registrandosi con i propri dati anagrafici, selezionando il concorso di interesse e compilando il format online in ogni sua parte.









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