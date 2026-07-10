"Ogni Goccia Conta". A Salemi un confronto pubblico sulla riforma del servizio idrico regionale
Si parlerà di acqua, gestione delle risorse e riforma del servizio idrico regionale domenica 13 luglio, alle 18, al Castello Arabo Normanno di Salemi.
Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Salemi organizza l’incontro pubblico “Ogni Goccia Conta – La riforma del servizio idrico regionale e le sfide per una gestione sostenibile delle risorse idriche”.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto su un tema che riguarda da vicino i territori siciliani, alle prese da anni con reti inefficienti, perdite, ritardi gestionali e turnazioni nell’erogazione dell’acqua.
All’incontro parteciperanno il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, l’assessore del Comune di Partanna, Luca Triolo, Giuseppe Amato di Legambiente e la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi. A moderare sarà la giornalista Agostina Marchese.
Per Rosario Rosa, referente del Gruppo territoriale M5S di Salemi, l’obiettivo è favorire un confronto aperto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle prospettive del servizio idrico in Sicilia e sulle soluzioni necessarie per superare le criticità ancora presenti.
Critica la posizione della deputata regionale Cristina Ciminnisi sulla nuova riforma proposta dal governo Schifani. Secondo Ciminnisi, è “paradossale” intervenire ancora sulle norme senza avere prima reso pienamente operativo il sistema già previsto.
“In provincia di Trapani l’ATI sta entrando in funzione soltanto adesso, dopo anni di ritardi, mentre molte famiglie continuano a ricevere l’acqua una sola volta a settimana”, sottolinea la deputata del M5S.
Per Ciminnisi, la crisi idrica non si supera “modificando continuamente le leggi o facendo propaganda”, ma realizzando gli interventi necessari, riducendo le perdite della rete, garantendo una gestione efficiente e rispettando il diritto dei siciliani a un servizio idrico adeguato.
L’incontro è aperto alla cittadinanza e sarà un’occasione per approfondire una riforma destinata a incidere sul futuro della gestione dell’acqua in Sicilia.
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