Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
10/07/2026 00:49:00

"Ogni Goccia Conta". A Salemi un confronto pubblico sulla riforma del servizio idrico regionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/ogni-goccia-conta-a-salemi-un-confronto-pubblico-sulla-riforma-del-servizio-idrico-regionale-450.jpg

Si parlerà di acqua, gestione delle risorse e riforma del servizio idrico regionale domenica 13 luglio, alle 18, al Castello Arabo Normanno di Salemi.

Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Salemi organizza l’incontro pubblico “Ogni Goccia Conta – La riforma del servizio idrico regionale e le sfide per una gestione sostenibile delle risorse idriche”.

 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto su un tema che riguarda da vicino i territori siciliani, alle prese da anni con reti inefficienti, perdite, ritardi gestionali e turnazioni nell’erogazione dell’acqua.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, l’assessore del Comune di Partanna, Luca Triolo, Giuseppe Amato di Legambiente e la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi. A moderare sarà la giornalista Agostina Marchese.

Per Rosario Rosa, referente del Gruppo territoriale M5S di Salemi, l’obiettivo è favorire un confronto aperto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle prospettive del servizio idrico in Sicilia e sulle soluzioni necessarie per superare le criticità ancora presenti.

 

Critica la posizione della deputata regionale Cristina Ciminnisi sulla nuova riforma proposta dal governo Schifani. Secondo Ciminnisi, è “paradossale” intervenire ancora sulle norme senza avere prima reso pienamente operativo il sistema già previsto.

“In provincia di Trapani l’ATI sta entrando in funzione soltanto adesso, dopo anni di ritardi, mentre molte famiglie continuano a ricevere l’acqua una sola volta a settimana”, sottolinea la deputata del M5S.

Per Ciminnisi, la crisi idrica non si supera “modificando continuamente le leggi o facendo propaganda”, ma realizzando gli interventi necessari, riducendo le perdite della rete, garantendo una gestione efficiente e rispettando il diritto dei siciliani a un servizio idrico adeguato.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e sarà un’occasione per approfondire una riforma destinata a incidere sul futuro della gestione dell’acqua in Sicilia.









Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...

Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...