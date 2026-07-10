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Politica
10/07/2026 18:28:00

Marsala, verde pubblico e scerbatura: il Movimento Liberi chiede conto della convenzione con l'Esa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/marsala-verde-pubblico-e-scerbatura-il-movimento-liberi-chiede-conto-della-convenzione-con-l-esa-450.jpg

La convenzione tra il Comune di Marsala e l'Ente di Sviluppo Agricolo (Esa) per la manutenzione del verde pubblico è davvero operativa? È la domanda che pongono i consiglieri comunali del Movimento Liberi, Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, che hanno presentato un'interrogazione per fare chiarezza sullo stato di attuazione dell'accordo approvato dalla Giunta Grillo il 25 marzo 2026.

L'intesa prevedeva l'impiego di mezzi meccanici agricoli e di personale specializzato dell'Esa per effettuare interventi di manutenzione del verde, delle aree comunali e della scerbatura, un'attività particolarmente importante nei mesi estivi.

 

I dubbi sull'attuazione

 

Secondo i due consiglieri, a distanza di oltre tre mesi dall'approvazione della delibera e ormai nel pieno della stagione estiva, non risultano informazioni sull'effettiva sottoscrizione della convenzione né sull'avvio degli interventi previsti.

Per questo chiedono all'amministrazione comunale di chiarire se l'accordo sia stato formalmente sottoscritto, quali lavori siano stati programmati o già eseguiti e, nel caso in cui la convenzione non sia ancora operativa, quali siano le cause del ritardo e quali iniziative si intendano adottare per renderla pienamente efficace.

 

«Serve uno strumento utile per affrontare l'emergenza»

 

«Siamo consapevoli delle difficoltà organizzative che una nuova amministrazione può incontrare nella fase di avvio – dichiarano Abrignani e Sammartano –. Proprio per questo riteniamo utile verificare lo stato di uno strumento che la Giunta Grillo ha ritenuto importante approvare e che può rappresentare un valido supporto per affrontare le criticità legate alla manutenzione del verde pubblico durante il periodo estivo».

I due consiglieri concludono ribadendo la disponibilità del Movimento Liberi a collaborare, «attraverso i necessari canali istituzionali e politici», per favorire la rapida attivazione della convenzione e contribuire ad affrontare le emergenze legate alla scerbatura e al decoro urbano.









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