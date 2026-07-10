Un trapanese alla guida dei Ferrari Club nel mondo: Martinico rieletto per la quinta volta

10/07/2026 14:22:00

Per la quinta volta consecutiva sarà un trapanese a rappresentare la rete mondiale degli Scuderia Ferrari Club.

Carmelo Martinico, presidente dello Scuderia Ferrari Club Trapani, è stato rieletto Coordinatore Mondiale nel corso dell'Assemblea dei Delegati che si è svolta il 5 luglio negli uffici Ferrari di Milano, confermando la fiducia dei rappresentanti dei club ufficiali della Casa di Maranello.

Una riconferma che consolida il ruolo di Martinico all'interno dell'organizzazione dei tifosi Ferrari e che porta ancora una volta Trapani al centro di una realtà internazionale che riunisce centinaia di club e migliaia di appassionati del Cavallino Rampante.

Il collegamento tra i club e Maranello

Quella del Coordinatore Mondiale non è una carica simbolica. Si tratta della figura che fa da raccordo tra i delegati territoriali, i Club ufficiali e Ferrari, contribuendo a programmare le attività internazionali e a coordinare le iniziative dedicate ai soci.

Gli "Scuderia Ferrari Club" costituiscono infatti una società consortile fondata da Ferrari nel 2006 per coordinare le attività dei club ufficiali.

Oggi la rete conta circa 190 club distribuiti in 22 Paesi, con migliaia di iscritti che partecipano a eventi esclusivi, incontri con piloti e tecnici, visite agli stabilimenti di Maranello e iniziative durante i Gran Premi di Formula 1.

"Sono contento e onorato di rappresentare le migliaia di tesserati degli Scuderia Ferrari Club", commenta Martinico, "Io sono il presidente dello Scuderia Ferrari Club Trapani: tutto parte da questa città siciliana".

Dalla Sicilia ai Gran Premi di Formula 1

Nel suo ruolo, Martinico lavora a stretto contatto con i responsabili Ferrari per organizzare la presenza dei tifosi agli appuntamenti più importanti della stagione.

Tra gli ultimi eventi c'è stato il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, dove i soci degli Scuderia Ferrari Club hanno animato le tradizionali coreografie sugli spalti e sventolato il grande "Cuore Ferrari" accanto alla tribuna dedicata ai tifosi del Cavallino.

Oltre alle attività durante i weekend di gara, gli iscritti possono partecipare a incontri con piloti e membri del team, sessioni di autografi, eventi esclusivi e iniziative organizzate insieme ai partner della Ferrari.

Si tratta di uno dei principali strumenti con cui la casa di Maranello mantiene un rapporto diretto con la propria comunità di appassionati.

Prossima tappa Monza

Il prossimo grande appuntamento sarà il Gran Premio d'Italia a Monza, in programma a settembre.

Anche quest'anno gli Scuderia Ferrari Club avranno a disposizione una tribuna riservata di fronte alla corsia box, da cui partiranno le tradizionali coreografie che accompagnano il team durante il fine settimana di gara. Al termine della corsa, i tifosi saranno protagonisti anche della storica celebrazione sotto il podio con il grande "Cuore Ferrari".

Successivamente sarà la volta delle Finali Mondiali Ferrari, previste a novembre a Barcellona.

Per Martinico si tratta del quinto mandato consecutivo, un risultato che conferma il riconoscimento ottenuto negli anni all'interno dell'organizzazione internazionale dei Ferrari Club. Una continuità che mantiene Trapani al centro della rete mondiale dei tifosi ufficiali Ferrari e rafforza il legame tra il territorio e una delle realtà sportive più conosciute e seguite al mondo.



