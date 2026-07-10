Trapani, decine di veicoli sequestrati rischiano la rottamazione: la Prefettura pubblica gli elenchi

10/07/2026 20:01:00

Sono oltre cento i veicoli sequestrati, sottoposti a fermo amministrativo o già confiscati che giacciono da oltre sei mesi nelle depositerie autorizzate della provincia di Trapani. La Prefettura ha pubblicato un avviso rivolto ai proprietari affinché, entro trenta giorni, decidano se riprenderne la custodia evitando che vengano destinati alla demolizione o alla gestione da parte dell'Agenzia del Demanio.

L'avviso è stato emanato in applicazione dell'articolo 215-bis del Codice della Strada e riguarda i mezzi custoditi presso quattro depositerie autorizzate della provincia.

Le quattro depositerie interessate

Gli elenchi riguardano i veicoli custoditi presso:

Adragna Baldassare Soccorso ACI di Trapani;

Avaro Pio & Figlie srl di Trapani;

Giovanni e Francesco Messina snc di Castelvetrano;

Officina Meccanica Riparazioni Auto F.lli Bonafede di Mazara del Vallo.

Nei quattro depositi risultano complessivamente 109 veicoli:

12 presso la depositeria Adragna;

25 presso Avaro Pio & Figlie;

42 presso i F.lli Bonafede di Mazara del Vallo;

30 presso Giovanni e Francesco Messina di Castelvetrano.

Negli elenchi figurano automobili, motocicli, ciclomotori e anche alcuni veicoli commerciali, sequestrati da Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale e Polizie Municipali nel corso del 2023, 2024 e 2025.

Cosa devono fare i proprietari

I proprietari, oppure gli altri soggetti individuati dall'articolo 196 del Codice della Strada, potranno chiedere l'affidamento in custodia del veicolo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentando un'apposita istanza alla Prefettura di Trapani, anche tramite Pec all'indirizzo protocollo.preftp@pec.interno.it.

Per ottenere la restituzione sarà necessario corrispondere alla depositeria le somme dovute per la custodia del mezzo, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dell'Erario.

Cosa succede se nessuno li reclama

Scaduto inutilmente il termine, i veicoli sottoposti a fermo, sequestro o dissequestro saranno considerati abbandonati, mentre quelli interessati da provvedimenti di confisca non ancora definitivi saranno ritenuti definitivamente confiscati.

A quel punto la gestione passerà all'Agenzia del Demanio, che potrà disporne anche ai fini della rottamazione, secondo quanto previsto dal Dpr 189 del 2001.



