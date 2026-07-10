Alcamo Marina, brutto incidente sulla Statale 187: ferita una donna

10/07/2026 09:07:00

Incidente ieri sera, 9 luglio, poco prima della mezzanotte, ad Alcamo Marina, lungo la Statale 187.

A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Mercedes CLA 180. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 48 circa, nel tratto del lungomare denominato via Carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

La donna alla guida della Panda è stata trasportata all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo con un sospetto trauma cranico e alcune ferite, che sono state suturate.

In ospedale anche il giovane alla guida della Mercedes, che non presentava apparenti ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.



