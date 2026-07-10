Quanto costa affittare casa a Trapani e provincia. I dati

10/07/2026 09:08:00

Il mercato degli affitti continua a muoversi anche nel Trapanese, dove i canoni mostrano un andamento differenziato a seconda della tipologia di immobile. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa relativo al secondo semestre del 2025, che fotografa un mercato ancora caratterizzato da una domanda sostenuta e da un'offerta insufficiente.

A livello nazionale la crescita dei canoni rallenta rispetto agli anni precedenti, ma resta positiva: +2,2% per i monolocali, +2,3% per i bilocali e +2,2% per i trilocali. Secondo Tecnocasa, a pesare sull'equilibrio del mercato sono le difficoltà di accesso al credito, l'aumento della domanda da parte di lavoratori e studenti – anche stranieri – e la scarsità di immobili disponibili, dovuta anche al timore dei proprietari di incorrere in morosità.

Trapani: bilocali in aumento

Nel capoluogo i dati evidenziano un incremento significativo dei canoni dei bilocali (+6,9% rispetto al semestre precedente), mentre i monolocali registrano un calo del 4% e i trilocali una lieve flessione dell'1,2%.

Entrando nel dettaglio delle diverse zone della città, i canoni medi mensili sono i seguenti:

Centro Storico: 260 euro per un monolocale, 400 euro per un bilocale e 500 euro per un trilocale.

260 euro per un monolocale, 400 euro per un bilocale e 500 euro per un trilocale. Archi - Fardella: 220 euro per un monolocale, 380 euro per un bilocale, 450 euro per un trilocale.

220 euro per un monolocale, 380 euro per un bilocale, 450 euro per un trilocale. Santuario della Madonna: 250 euro per un monolocale, 350 euro per un bilocale, 480 euro per un trilocale.

250 euro per un monolocale, 350 euro per un bilocale, 480 euro per un trilocale. Zona Madonna - Pepoli - Palermo: 380 euro per un bilocale e 500 euro per un trilocale.

380 euro per un bilocale e 500 euro per un trilocale. Fontanelle: 350 euro per un bilocale e 400 euro per un trilocale.

350 euro per un bilocale e 400 euro per un trilocale. Quartiere Sant'Alberto: 300 euro per un bilocale e 400 euro per un trilocale.

300 euro per un bilocale e 400 euro per un trilocale. Misiliscemi: 250 euro per un bilocale e 350 euro per un trilocale.

250 euro per un bilocale e 350 euro per un trilocale. Villa Rosina: 370 euro per un trilocale.

I valori negli altri comuni della provincia

Anche il resto della provincia presenta un'offerta piuttosto variegata.

A Marsala si parte da circa 250 euro per un monolocale in centro, 350 euro per un bilocale e 450 euro per un trilocale. Nelle aree periferiche i bilocali e i trilocali si attestano rispettivamente sui 350 e 450 euro al mese.

A Mazara del Vallo i canoni risultano sostanzialmente uniformi tra centro e periferia: 300 euro per un monolocale, 350 euro per un bilocale e 450 euro per un trilocale.

Ad Erice i prezzi oscillano sensibilmente: nel centro storico un bilocale si affitta mediamente a 200 euro, mentre un trilocale arriva a 400 euro. Nelle zone periferiche i bilocali salgono a 350 euro e i trilocali si collocano tra 360 e 400 euro.

A Castellammare del Golfo, località a forte vocazione turistica, i canoni sono più elevati: nel centro si spendono mediamente 350 euro per un monolocale, 500 euro per un bilocale e 580 euro per un trilocale; nelle aree periferiche i valori scendono rispettivamente a 300, 400 e 500 euro.

Ad Alcamo, infine, un bilocale in zona centrale si affitta mediamente a 350 euro, mentre un trilocale costa circa 400 euro. Ad Alcamo Marina il riferimento disponibile riguarda il trilocale, con un canone medio di 400 euro mensili.

Domanda ancora superiore all'offerta

Secondo Tecnocasa, la situazione resta caratterizzata da una domanda superiore all'offerta disponibile. Molti proprietari continuano infatti a preferire lasciare gli immobili sfitti o destinarli agli affitti turistici, riducendo il numero di abitazioni disponibili per le locazioni residenziali. Un fenomeno che, pur con un rallentamento della crescita dei prezzi, continua a sostenere i canoni anche nei mercati locali come quello della provincia di Trapani.



