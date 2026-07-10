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Cronaca

» Giudiziaria
10/07/2026 12:50:00

Droga nel carcere, chiesto il rinvio a giudizio per un trapanese

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La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone nell'ambito di un'inchiesta su un presunto traffico di droga all'interno dell'istituto penale per minorenni del capoluogo nisseno. Tra gli indagati figura anche Cristian Sorrentino, 22 anni, originario della provincia di Trapani.

 

L'inchiesta riguarda due distinti episodi che sarebbero avvenuti nel 2022 e che, secondo l'accusa, avrebbero avuto come obiettivo l'introduzione di sostanze stupefacenti all'interno del carcere.

 

Cinque degli indagati sono agrigentini: Andrea Sottile, 27 anni, Giorgio Orsolino, 35 anni, Salvatore Di Falco, 23 anni, Ida Naoumi Ricchiuti, 25 anni, e Marisa Emanuela Ricchiuti, 30 anni. A loro si aggiunge Cristian Sorrentino.

 

Secondo la ricostruzione della Procura, il primo episodio risale al marzo 2022. Le due donne avrebbero consegnato della droga a Sorrentino, che successivamente l'avrebbe passata ad Andrea Sottile, detenuto nell'istituto penale minorile.

Il secondo episodio contestato è dell'aprile 2022. In quell'occasione Giorgio Orsolino, insieme a Salvatore Di Falco e alle due Ricchiuti, avrebbe lanciato dell'hashish oltre il muro di cinta del carcere. Anche in questo caso, secondo gli inquirenti, lo stupefacente era destinato a Sottile.

 

La Procura ha adesso chiesto il rinvio a giudizio dei sei indagati. Sarà il giudice dell'udienza preliminare a decidere se accogliere la richiesta e disporre l'apertura del processo oppure adottare una diversa decisione. Le accuse, al momento, rappresentano l'ipotesi dell'accusa e dovranno essere vagliate nel contraddittorio tra le parti nelle successive fasi del procedimento.









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