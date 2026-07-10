Regione, via libera ai nuovi contratti, nomine ai vertici e altri fondi per le imprese colpite da Harry

10/07/2026 02:08:00

Tre provvedimenti di rilievo approvati dalla giunta regionale siciliana: il rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione, una serie di nomine ai vertici dell'amministrazione e nuove risorse per sostenere le imprese danneggiate dal ciclone Harry.

Contratti regionali, approvati gli atti di indirizzo

La giunta ha dato il via libera agli atti di indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) del personale della Regione Siciliana, sia per il comparto non dirigenziale sia per la dirigenza, relativi al triennio 2025-2027.

Si tratta del documento che consentirà all'Aran Sicilia di avviare ufficialmente la trattativa con le organizzazioni sindacali per definire il nuovo contratto. L'approvazione delle linee guida era stata anticipata dal presidente della Regione Renato Schifani durante un recente incontro con i rappresentanti sindacali a Palazzo d'Orléans.

Nuove nomine nell'amministrazione regionale

La giunta ha inoltre nominato Filippo Nasca nuovo dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione.

Laureato in Giurisprudenza e avvocato, Nasca vanta una lunga esperienza nell'amministrazione regionale. Tra gli incarichi più recenti figurano quelli di direttore generale del Fondo Pensioni della Regione Siciliana e presidente del Consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane (Cas). Attualmente è componente del consiglio di amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia (Sas).

Nasca subentra a Margherita Rizza, che aveva ricoperto l'incarico ad interim.

Sempre sul fronte organizzativo, Giovanni Cucchiara, attuale dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea, assumerà ad interim la guida dell'Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea fino alla nomina del nuovo dirigente.

Contestualmente, il governo regionale ha autorizzato l'avvio della procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea, con un incarico della durata di due anni.

Prorogato, infine, fino al 30 settembre 2027 l'incarico del dirigente generale del dipartimento Agricoltura, Fulvio Bellomo.

Ciclone Harry, altri 2,3 milioni in arrivo alle imprese

Novità anche per le aziende danneggiate dal ciclone Harry. Nei prossimi giorni Irfis FinSicilia liquiderà ulteriori 139 richieste di ristoro, per un importo complessivo di quasi 2,3 milioni di euro.

Si tratta delle pratiche presentate entro la scadenza del secondo avviso pubblico, che aveva consentito alle imprese escluse dal primo bando o che dovevano integrare la documentazione di presentare nuovamente la domanda.

Per garantire il finanziamento di tutte le richieste ammesse, la giunta regionale ha incrementato il plafond disponibile di altri 3,2 milioni di euro, portando le risorse complessive destinate ai ristori a 25,2 milioni.

«Come avevamo detto all'indomani del ciclone – ha dichiarato il presidente Renato Schifani – nessuno è stato lasciato solo. Abbiamo messo in campo le risorse necessarie per dare risposte a tutte le imprese danneggiate dalla furia delle onde e metterle nelle condizioni di ripartire per la stagione balneare. L'Irfis ha svolto un ottimo lavoro e sta completando in tempi rapidi la liquidazione dei contributi».



