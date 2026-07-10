Regione, novità per Corpo forestale e ricerca: via libera al contratto e 16 milioni all’Ismett

10/07/2026 20:35:00

La Regione Siciliana annuncia due interventi: l’avvio del percorso per il rinnovo contrattuale del Corpo forestale e un finanziamento da quasi 16 milioni di euro all’Ismett di Palermo per un progetto di ricerca su intelligenza artificiale e medicina di precisione.

Corpo forestale, passo avanti per il contratto

La giunta regionale ha approvato l’integrazione all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del Corpo forestale della Regione Siciliana.

“Abbiamo mantenuto l’impegno anche con il Corpo forestale”, afferma il presidente della Regione, Renato Schifani. “L’integrazione all’atto di indirizzo è necessaria per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di un comparto che mi sta particolarmente a cuore per il ruolo prezioso che svolge ogni giorno a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini”.

Schifani ricorda che in questi anni sono già stati rinnovati due contratti per i dipendenti regionali e che la Regione si prepara al terzo rinnovo dopo anni di blocchi.

Il documento sarà ora trasmesso all’Aran per l’avvio formale del percorso. “Si tratta di un passaggio importante e atteso”, dichiara l’assessora regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, “che dà una risposta concreta a un comparto fondamentale per la tutela del patrimonio ambientale, la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi, il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini”.

Ricerca, quasi 16 milioni all’Ismett

La Regione finanzia anche il progetto RI-HEALTH, promosso dall’Irccs Ismett di Palermo d’intesa con la Fondazione Ri.Med.

Il contributo regionale è di 15.968.676,26 euro, a fronte di un costo complessivo di 19.960.845,33 euro. Le risorse arrivano dal Pr Fesr 2021-2027 e rientrano nell’avviso “Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture”, che dispone complessivamente di 109 milioni di euro.

Il decreto di finanziamento è stato firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale delle Attività produttive, Dario Cartabellotta. È il primo dei nove progetti inseriti nella graduatoria dell’avviso.

Intelligenza artificiale applicata alla salute

RI-HEALTH punta a realizzare un sistema aperto e integrato per la medicina di precisione e l’intelligenza artificiale applicata alla salute. L’obiettivo è rafforzare il polo biomedico che sta sorgendo nel comprensorio della città metropolitana di Palermo, in particolare a Carini, favorendo anche lo scambio di competenze con la comunità scientifica e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

“Continuiamo a investire nelle eccellenze della ricerca siciliana perché è dall’innovazione che passa la crescita economica della nostra Isola”, afferma Schifani. “Ismett rappresenta un’enorme risorsa nel campo della sanità e della ricerca, una realtà che cresce e che va sostenuta”.

Per l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, il progetto è “un investimento strategico” perché punta su medicina di precisione e intelligenza artificiale, tecnologie destinate a incidere su prevenzione, diagnosi e cure.

“È questa la direzione che vogliamo dare allo sviluppo della Sicilia: sostenere ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione per generare crescita, occupazione qualificata e nuove opportunità”, conclude Tamajo.



