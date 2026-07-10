Oggi e domani lavori di scerbatura in centro a Marsala. Occhio ai divieti di sosta
Venerdì 10 e sabato 11 luglio - dalle ore 6:00 alle ore 12:00 di ciascuna giornata - gli operatori di Formula Ambiente, effettueranno lavori di scerbatura in diverse vie del centro urbano di Marsala. Per consentire gli interventi in sicurezza, la Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta e rimozione forzata nelle seguenti strade:
Venerdì 10 luglio (ore 6/12)
- Via Fici
- Vicolo Bonanno
- Via Grazia Vecchia
Sabato 11 luglio (ore 6/12)
- Via Edoardo Alagna
- Via Volturno
- Parcheggio comunale On. De Vita (ex Salato)
- Via XIX Luglio
- Piazza Marconi
- Via Salvatore Angileri
- Via Giovanni Bovio
L'Impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di collocare l’apposita segnaletica, assicurando a fine lavori la pulizia delle aree interessate.
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