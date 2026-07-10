Mazara. Si sistema lo Skate Park del lungomare. Rifiuti, il calendario estivo

10/07/2026 14:21:00

Sono stati consegnati all’operatore economico Castronovo Gaspare i lavori di manutenzione straordinaria dello Skate Park del Lungomare San Vito a Mazara del Vallo.



L’intervento, dell’importo complessivo di 80.000 euro, riguarda il ripristino delle condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro della struttura, oggi interessata da fenomeni di degrado che ne hanno compromesso la piena fruibilità. Sono previsti, tra gli altri, la rimozione del tavolato ammalorato, la sistemazione della sottostruttura, la bonifica del drenaggio, la realizzazione del nuovo piano di scorrimento e l’applicazione dei trattamenti protettivi necessari a garantire maggiore resistenza e durabilità dell’impianto.

“Con la consegna dei lavori - dichiara l’assessore Isidonia Giacalone - diamo avvio a un intervento importante per restituire ai giovani, agli sportivi e alla città uno spazio sicuro, decoroso e pienamente fruibile. Lo Skate Park del Lungomare San Vito rappresenta un luogo di aggregazione e socialità che vogliamo valorizzare con attenzione e responsabilità”.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella riqualificazione degli spazi pubblici destinati allo sport, al tempo libero e alla partecipazione dei cittadini.



Raccolta rifiuti, calendario estivo per utenze domestiche e non domestiche

L’Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo, ad ulteriore chiarimento di quanto già comunicato nei giorni scorsi, informa che, nell’ambito della riorganizzazione estiva del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rimodulate le modalità di conferimento relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche, il nuovo calendario di raccolta è il seguente:

- lunedì: organico;

- martedì: carta e cartone;

- mercoledì: vetro;

- giovedì: secco residuale;

- venerdì: organico;

- sabato: plastica.

Si chiarisce, pertanto, che per le utenze domestiche la raccolta dell’organico viene effettuata il lunedì e il venerdì, e non più il mercoledì. La raccolta del secco residuale viene effettuata il giovedì.

Per le utenze non domestiche, il nuovo calendario di raccolta è il seguente:

- lunedì: organico;

- martedì: carta e cartone;

- mercoledì: organico e vetro;

- giovedì: secco residuale e cartone;

- venerdì: organico;

- sabato: plastica;

- domenica: organico e vetro.

Si invitano tutti gli utenti ad attenersi scrupolosamente ai giorni e alle tipologie di rifiuto previste dai rispettivi calendari, effettuando il conferimento esclusivamente secondo le modalità stabilite per la propria tipologia di utenza.

Si precisa, inoltre, che non saranno effettuati servizi di raccolta aggiuntivi o straordinari per il ritiro di rifiuti conferiti in giornate diverse da quelle previste, né potranno essere garantiti interventi extra rispetto a quanto stabilito dal calendario vigente.

L’osservanza delle nuove disposizioni è indispensabile per garantire il regolare svolgimento del servizio, migliorare l’efficienza della raccolta differenziata e assicurare il mantenimento del decoro urbano.



