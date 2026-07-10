Mazara, il Consiglio comunale si riunisce il 15 luglio: Quinci presenta la relazione 

10/07/2026 11:48:00

Sarà la verifica dello stato di salute dell'azione amministrativa il tema della prossima seduta del Consiglio comunale di Mazara del Vallo. L'assemblea è stata convocata per mercoledì 15 luglio, alle ore 10.30, nell'aula consiliare di Palazzo dei Carmelitani, con un unico punto all'ordine del giorno: la Relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma amministrativo, riferita al periodo giugno 2025 - giugno 2026.

L'appuntamento rappresenta uno dei momenti istituzionali più importanti dell'anno. Il sindaco Salvatore Quinci illustrerà ai consiglieri comunali l'attività svolta dall'amministrazione negli ultimi dodici mesi, facendo il punto sui risultati raggiunti, sui progetti avviati e sulle iniziative ancora in corso.

La relazione offrirà anche l'occasione per un confronto politico tra maggioranza e opposizione su alcuni dei principali dossier che hanno caratterizzato l'ultimo anno amministrativo: dagli interventi di riqualificazione urbana ai lavori pubblici, passando per la gestione del porto, la viabilità, i servizi ai cittadini, le politiche ambientali e le misure adottate per il comparto della pesca, tema tornato al centro del dibattito cittadino anche nelle ultime settimane.

La seduta si preannuncia quindi come un banco di prova politico per l'amministrazione Quinci, chiamata a fare il punto sul percorso compiuto e sulle priorità che guideranno l'attività dei prossimi mesi.



