Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
10/07/2026 13:33:00

Erice, torna Cortili Narranti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/erice-torna-cortili-narranti-450.jpg

Libri, musica, premi letterari e memoria civile nei cortili e nei luoghi simbolo di Erice.

Torna “Cortili Narranti – Erice 2026”, la rassegna promossa dall’associazione Vivere Erice con il sostegno del Comune di Erice, Assessorato Cultura e Turismo.

Il programma si svolgerà tra luglio e agosto, con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Si parte con Cortili Fioriti

Il primo appuntamento è in programma sabato 18 e domenica 19 luglio con il concorso “Cortili Fioriti 2026”.

Sarà un itinerario tra i cortili partecipanti, con la premiazione finale. Un modo per aprire gli spazi privati e storici del borgo, trasformandoli in luoghi di incontro e racconto.

La rassegna porta avanti una formula ormai riconoscibile: usare Erice non come semplice cornice, ma come parte viva degli eventi.

Giacomo Pilati al Cortile D’Alì

Sabato 1 agosto, alle 18.30, al Cortile D’Alì, spazio a parole, luoghi e memoria.

Giacomo Pilati presenterà “Blu e sale. Un’educazione siciliana”, pubblicato da BibliotheKa.

Dialogherà con l’autore Angela Grammatico. Le letture saranno affidate a Mariza D’Anna.

Un ricordo per Renato Lo Schiavo

Venerdì 7 agosto, alle 18.30, al Circolo del Tennis, la rassegna dedicherà un momento al ricordo del professor Renato Lo Schiavo.

L’appuntamento si intitola “Ricordando il prof. Un pomeriggio per Renato Lo Schiavo”.

Sono previste letture anarchiche irriverenti da “Il cazzabubbolo ciuschero”, edito da Di Girolamo e Saranno presenti quanti gli hanno voluto bene.

Borgo in musica il 9 agosto

Domenica 9 agosto sarà la giornata di “Borgo in Musica”.

Si comincia alle 11 al Teatro Gebel Hamed con Della De Pina, al pianoforte.

Alle 18, ai Giardini del Balio, suonerà la Forever Band Pop/Rock, con Mariel Inglese alla voce, Gianluca Almanza alle tastiere, Giuseppe Giurlanda alla batteria, Marcello Monteleone alla chitarra, Marco Virgilio al basso e Giuseppe Fernandez come sound engineer.

Alle 21.30, di nuovo al Teatro Gebel Hamed, spazio al Blu Notes Quartet Jazz, con Giovanni Balistreri al sax tenore, Andrea Gugino al pianoforte, Vito Vulpetti al basso elettrico e Aurelia Romei alla batteria.

Stefania Auci al Castello di Venere

Mercoledì 12 agosto, alle 19, al Castello di Venere, arriva Stefania Auci.

La scrittrice presenterà “L’alba dei leoni”, pubblicato da Nord, il romanzo che torna alle origini della saga dei Florio.

Il dialogo sarà con Noemi Genovese. Le letture saranno a cura di Mariza D’Anna.

Premio Franco Di Marco

Venerdì 21 agosto, alle 18.30, a Palazzo Sales, si terrà la consegna del Premio Franco Di Marco “Il medico scrittore”.

Il riconoscimento andrà a Salvatore Requirez per il romanzo “La macchia”, pubblicato da Nuova Ipsa.

Dialogheranno con l’autore Giuseppe Di Marco, Noemi Genovese e Massimiliano Palucci. Le letture saranno di Antonella La Commare.

Savatteri, Picone e Camilleri

Giovedì 27 agosto, alle 18.30, al Cortile Grande, l’appuntamento sarà dedicato ai “Camilleri in parole e immagini”.

Gaetano Savatteri e Salvatore Picone presenteranno “Il contastorie di Vigàta” e “In Sicilia con Andrea Camilleri”, pubblicati da Giulio Perrone editore.

Dialogheranno con gli autori Concetto Prestifilippo, Mariza D’Anna e Noemi Genovese.

Il Premio letterario Città di Erice

La chiusura è in programma venerdì 28 agosto, alle 19, al Castello di Venere.

Sono previste le cerimonie di premiazione del Premio Letterario Città di Erice, giunto all’ottava edizione, e del Premio Letterario Giovani, alla terza edizione.

Il Premio Letterario Città di Erice 2026 era già stato presentato al Salone internazionale del Libro di Torino insieme a Cortili Narranti, come parte del lavoro dell’associazione Vivere Erice sulla promozione della lettura e del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.









Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...

Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...