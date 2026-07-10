Custonaci. Alle Grotte Mangiapane torna Un borgo di libri ed autori – Letture sotto le stelle 

10/07/2026 10:20:00

Le Grotte Mangiapane di Custonaci tornano a ospitare “Un borgo di libri ed autori – Letture sotto le stelle”.

L’ottava edizione della rassegna si terrà dal 23 luglio al 20 agosto, nel borgo rupestre di Scurati. Quattro incontri, tutti di giovedì, alle 21.30, con ingresso libero.

La cura è di Valentina Pipitone. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente di Custonaci, partner dell’evento dalla prima edizione.

Quattro serate nel borgo di Scurati

Il programma mette insieme narrativa, memoria siciliana, saga familiare e cunto.

“Otto anni fa abbiamo immaginato che un borgo potesse raccontarsi attraverso i libri, e oggi quella scommessa è un appuntamento che il pubblico aspetta”, dice Valentina Pipitone.

Il cartellone, aggiunge la curatrice, riunisce “una delle voci più interessanti della nuova narrativa, una maestra della letteratura siciliana candidata allo Strega, l’autrice del caso editoriale più amato degli ultimi anni e l’arte antica del cunto”.

Per il sindaco di Custonaci e presidente del Centro Studi Dino Grammatico, Fabrizio Fonte, le Grotte Mangiapane sono “il cuore identitario di Custonaci” e la rassegna ne è diventata “una delle espressioni più autentiche”.

Si comincia con Maria Elisa Aloisi

La prima serata è in programma giovedì 23 luglio.

A inaugurare la rassegna sarà Maria Elisa Aloisi con “L’isola degli inganni”, pubblicato da Mondadori.

Il romanzo è la terza indagine di Ilia Moncada, avvocata capace di leggere l’anima dei clienti, innocenti o colpevoli che siano.

Maria Attanasio e il Premio Strega

Il 30 luglio arriverà alle Grotte Mangiapane Maria Attanasio con “La rosa inversa”, edito da Sellerio.

Il libro è entrato nella dozzina finalista del Premio Strega 2026. La scheda del premio racconta un romanzo che parte dal ritrovamento di un manoscritto e torna alla Sicilia del Settecento, tra Lumi, massoneria, tensioni religiose e spinte rivoluzionarie.

L’incontro di Custonaci è indicato anche nel calendario Sellerio: giovedì 30 luglio, alle 21.30, Maria Attanasio presenta “La rosa inversa” nell’ambito della rassegna, conversando con Valentina Pipitone.

Stefania Auci e le origini dei Florio

Il 13 agosto sarà il turno di Stefania Auci.

La scrittrice trapanese presenterà “L’alba dei leoni”, pubblicato da Nord, il capitolo che riporta la saga dei Florio al punto di partenza.

La storia riparte da Bagnara Calabra, nel 1772, prima dell’impero commerciale e prima di Palermo. Rai Cultura indica il romanzo come il racconto delle origini della famiglia Florio, ambientato tra il 1772 e il 1799.

Chiude Gaspare Balsamo con il cunto

La serata conclusiva è prevista per il 20 agosto.

A chiudere la rassegna sarà Gaspare Balsamo con “Cunto saraceno”, spettacolo di narrazione e musica ispirato alle “Novelle saracene” di Giuseppe Bonaviri.

Il cunto siciliano diventa qui orazione civile. In scena, nel racconto, compaiono Gesù, Giufà e Orlando: figure diverse per una Sicilia plurale, mediterranea, attraversata da lingue e memorie.

Ingresso libero

Tutti gli incontri si terranno alle 21.30 alle Grotte Mangiapane di Custonaci, nel borgo di Scurati.

L’ingresso è libero.

La rassegna ha il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Custonaci, con il sostegno di una rete di partner del territorio. Il programma conferma la formula che in questi anni ha funzionato: libri, autori e pubblico in uno dei luoghi più riconoscibili della Sicilia occidentale.



