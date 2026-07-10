Marsala, controlli dei Carabinieri nelle zone della movida: sette denunce
Controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree della movida marsalese. I militari della Compagnia di Marsala hanno intensificato la vigilanza nei litorali nord e sud della città, nei principali luoghi di aggregazione, nell'ambito di un servizio disposto dalla Prefettura di Trapani in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.
L'operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati, si è aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio svolti dall'Arma.
Sette persone denunciate
Al termine delle verifiche, sette persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Marsala.
Nel dettaglio, due uomini sono stati sorpresi alla guida di autovetture senza aver mai conseguito la patente. Un'altra persona è stata denunciata perché trovata al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Un uomo è stato deferito per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di attrezzature da lavoro di cui non ha saputo dimostrare la provenienza. Denunciato anche un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione della misura cautelare.
Completano il bilancio un uomo che avrebbe fornito false generalità durante un controllo e un'altra persona trovata in possesso di un coltello a serramanico.
Identificate 60 persone
Nel corso dell'attività i Carabinieri hanno identificato 60 persone e controllato 40 veicoli, contestando quattro violazioni al Codice della strada.
È stato inoltre segnalato alla Prefettura un uomo trovato in possesso di un grammo di eroina. La sostanza è stata sequestrata.
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