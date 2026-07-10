Buongiorno24 del 10 Luglio 2026

10/07/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi appuntamento con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e capire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con una notizia che riguarda uno dei temi più delicati per il nostro territorio: l'acqua. La Regione Siciliana ha avviato un piano da 40 milioni di euro per ammodernare la rete irrigua della provincia di Trapani. I cantieri sono partiti da Mazara del Vallo e interesseranno l'area della diga Delia fino alla diga Rubino, con l'obiettivo di ridurre le perdite idriche e rendere più efficiente la distribuzione dell'acqua alle aziende agricole. Un investimento importante che arriva mentre il Trapanese continua a fare i conti con una crisi idrica ormai strutturale.

Parleremo poi del Trapani Calcio, ancora alle prese con i problemi fuori dal campo. La Procura Federale ha notificato un nuovo deferimento alla società e ai suoi dirigenti per il mancato deposito, nei termini previsti, della relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale. A pesare è anche la contestazione della recidiva, mentre il club dovrà già scontare cinque punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie D. E sempre sul fronte granata, faremo il punto sul caso dello stadio: il sindaco di Castellammare del Golfo ha smentito le dichiarazioni di Valerio Antonini, chiarendo che al Comune non è mai arrivata alcuna richiesta ufficiale per utilizzare l'impianto sportivo.

Ci occuperemo anche della sentenza d'appello del processo nato dall'operazione antimafia "Hesperia". La Corte d'Appello di Palermo ha confermato cinque delle sette condanne pronunciate in primo grado, tra cui quella a sette anni per Stefano Putaggio, mentre ha prosciolto gli imprenditori mazaresi Nicolò e Bartolomeo Macaddino per mancanza della querela delle presunte persone offese.

Spazio poi alla cronaca con l'incidente avvenuto nella notte ad Alcamo Marina, dove una Fiat Panda e una Mercedes si sono scontrate lungo la Statale 187. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Alcamo con un sospetto trauma cranico. La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica dello scontro.

Chiuderemo con una bella notizia che porta il nostro territorio sulla scena internazionale. Favignana ospiterà il 16 luglio la proiezione di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, proprio nel giorno dell'uscita mondiale. L'annuncio è arrivato dal sindaco Giuseppe Pagoto: un evento simbolico che celebra l'isola delle Egadi, scelta come set di alcune delle scene del kolossal. Su Tp24 trovate anche il reel con l'annuncio del sindaco e tutti i dettagli dell'iniziativa.

Questi sono alcuni dei temi che approfondiremo questa mattina. Vi aspettiamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare, spiegare e mettere in fila le notizie che contano davvero per il nostro territorio.



