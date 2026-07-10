10 Luglio: guerra di spie, raid incrociati in Iran, caldo record
E' il 10 Luglio. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto di credere che Trump, nonostante le incomprensioni, è animato da «un sincero desiderio» di pace. A differenza degli europei, che considera alla stregua di guerrafondai per aver autorizzato Kiev a produrre i missili Patriot
• La Farnesina ha espulso due diplomatici russi di stanza a Roma. Sono accusati di essere i contatti delle spie italiane arrestate per aver venduto informazioni riservate
• Al termine del vertice Nato di Ankara, Erdoğan ha regalato a tutti i leader una pistola revolver, personalizzata con il loro nome. Alcuni l’hanno lasciata in Turchia – Starmer, Merz, Jetten –, altri l’hanno accettata – Meloni, per esempio
• Mercoledì e giovedì sono stati due giorni di attacchi incrociati nel Golfo e perciò al momento il traffico nello stretto di Hormuz è fermo
• I funerali di massa di Khamenei sono finiti. L’ayatollah è stato sepolto a Mashhad. Nessuna traccia del suo successore Mojtaba, che durante i sei giorni di celebrazioni non si è fatto vedere
• A Mosca si è tenuta la manifestazione tradizionalista Family Parade, definita dagli organizzatori la risposta russa ai Gay Pride occidentali
• Secondo il programma Copernicus, a giugno in Europa Occidentale non si erano mai registrate temperature così alte come quest’anno. Oggi in Italia bollino rosso per Firenze e Perugia, giallo in 19 città, e verde a Napoli
• È emerso che Lavitola aveva commissionato un sondaggio sulle reazioni ad un eventuale ingresso in politica dell’amico Sigfrido Ranucci
• A Palermo un uomo è morto schiacciato dal cognato obeso, che gli è caduto addosso durante un litigio
• Un operaio è morto in un’esplosione all’interno di uno stabilimento che opera su munizioni militari. Nella fabbrica, in provincia di Chieti, erano già morte sei persone, in due incidenti distinti avvenuti nel giro di sei anni
• Una giovane marocchina è stata sfregiata al viso da un senzatetto algerino mentre aspettava la metro, a Milano. Lui l’aveva apostrofata così: «Sei una donna. E io sono uomo, e sono musulmano. Non mi devi guardare»
• In Calabria sono stati tranciati i cavi della linea ferroviaria. Bloccata la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola. Salvini ha definito il fatto «terrorismo»
• Mario Orfeo lascerà Repubblica e andrà a lavorare per il neo editore Del Vecchio. Farà il direttore editoriale del gruppo Qn
• Ai Mondiali Francia-Marocco è finita 2 a 0, con gol di Mbappé e Dembelé. In semifinale i bleus sfideranno la vincente di Spagna-Belgio, che si gioca stasera
• In Val di Non, in Trentino, è stato inaugurato un data center dentro una miniera di dolomia ancora attiva
• All’alba di giovedì un base jumper si è lanciato dalle guglie del duomo di Milano. Il paracadute aveva i colori della bandiera palestinese
• Nel Regno Unito Andy Burnham ha ottenuto l’appoggio ufficiale di 322 deputati laburisti su 403. Manca poco alla formalizzazione della sua successione a Starmer come capo del partito
• Nella Repubblica democratica del Congo i casi confermati di ebola sono arrivati a 1.759 e i morti a 600
• A Roma dei turisti (una è italiana) sono stati multati con 3.300 euro totali per aver fatto il bagno nella fontana di sant’Andrea della Valle
• Pogačar ha vinto la sesta tappa del Tour de France e conquistato la maglia gialla. Vingegaard è arrivato al traguardo 2 minuti e 38 secondi dopo di lui
• Il festival di filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo (18-20 settembre) per la sua ventiseiesima edizione ha scelto come tema il caos
• Sono morti la contessa Maria Mazzei Bini Smaghi (100 anni), l’attrice britannica Joanna Pettet (83) e la cantante gallese Bonnie Tyler (75), famosa per la canzone Total eclipse of the heart
Titoli
Corriere della sera: Iran, i raid bloccano Hormuz
la Repubblica: I raid chiudono Hormuz
La Stampa: Roma-Mosca, guerra di spie
Il Sole 24 Ore: Emissioni, le imprese scrivono alla Ue: «Riforma profonda del sistema Ets»
Il Messaggero: Iran, raid incrociati / E a Hormuz navi / ancora bloccate
Il Giornale: Giornalisti, sondaggi e trame / Chi voleva Ranucci premier
Avvenire: Negoziato esplosivo
Qn: Ancora guerra nel Golfo / E a Hormus non si passa
Il Fatto: Lavitola, i giornalisti / e lo strano sondaggio
Libero: Da Rai a Telelavitola
La Verità: «Cosa guardi? Sono islamico»
/ E taglia la faccia a una ragazza
Il Mattino: Difesa Ue, i piani per l’autonomia
il manifesto: Vedo rosso
il Quotidiano del Sud: Tensione sulle preferenze
Domani: Bombe sull’Iran e Golfo in fiamme / le guerre di Trump sono infinite
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