Antonini oggi dice che il Trapani calcio giocherà a Palermo 

10/07/2026 12:15:00

Dopo Capaci, Marsala e Castellammare del Golfo, arriva la scelta definitiva. O almeno quella annunciata da Valerio Antonini: il Trapani Calcio giocherà le partite casalinghe della stagione 2026-2027 allo Stadio Velodromo di Palermo.

Ad annunciarlo è lo stesso patron granata con un lungo post pubblicato sui social, nel quale afferma che la società avrebbe ottenuto il nulla osta del Comune di Palermo.

"La Società FC Trapani 1905 ha ottenuto il nulla osta del Comune di Palermo affinché le gare casalinghe del campionato di Serie D vengano disputate allo Stadio Velodromo."

Si chiude così, almeno per il momento, la lunga vicenda dello Stadio Provinciale, culminata nei mesi scorsi con il duro scontro tra Antonini e il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Dallo stadio ai tribunali

La rottura è maturata dopo mesi di contenziosi. Da una parte il Libero Consorzio ha contestato alla società granata il mancato pagamento dei canoni di concessione e delle utenze, avviando decreti ingiuntivi e la procedura di sfratto per finita locazione. Dall'altra Antonini continua a sostenere che quelle somme dovrebbero essere compensate con gli investimenti effettuati per la ristrutturazione dello stadio, accusando gli amministratori di avere messo in atto una vera e propria "estorsione amministrativa".

Una tesi che il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, ha sempre respinto, spiegando anche a Tp24 che un ente pubblico non può riconoscere o compensare lavori eseguiti in assenza dei presupposti amministrativi previsti dalla legge.

L'attacco alle istituzioni trapanesi

Il resto del messaggio di Antonini è un durissimo atto d'accusa contro la classe dirigente della provincia di Trapani.

Il presidente granata ringrazia il Comune di Palermo per la disponibilità, sostenendo che il capoluogo siciliano avrebbe dimostrato una sensibilità che, a suo dire, sarebbe mancata completamente alle istituzioni trapanesi.

Poi passa all'attacco, definendo quanto accaduto "uno scandalo senza precedenti" e parlando di "mala gestio istituzionale", "estorsioni" e "politici indifferenti".

Non risparmia nemmeno i sindaci della provincia di Trapani, accusandoli di avere negato o ignorato le richieste del club. Fa una sola eccezione: la sindaca di Marsala, che ringrazia precisando però che lo stadio "Nino Lombardo Angotta" non sarebbe stato comunque utilizzabile per le carenze strutturali già evidenziate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'obiettivo resta la Serie C

Antonini torna anche a parlare della possibile riammissione in Serie C, dicendosi convinto che possa arrivare entro la fine di luglio.

Nel frattempo invita i tifosi granata a prepararsi alla nuova stagione annunciando che la campagna abbonamenti sarà costruita proprio attorno al Velodromo di Palermo.

L'ennesimo affondo contro Quinci

Il finale del post è dedicato ancora una volta al presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, al quale Antonini rivolge un attacco personale e annuncia battaglia nelle aule giudiziarie.

Il patron granata ribadisce di voler chiedere al giudice il riconoscimento delle somme che ritiene dovute per i lavori eseguiti allo Stadio Provinciale, oltre ai danni economici che sostiene di avere subito a causa del contenzioso con l'Ente.

Un addio che sembra definitivo

Se l'indicazione del Velodromo verrà definitivamente confermata anche nell'iter di iscrizione al campionato, il Trapani disputerà per la prima volta nella sua storia le gare casalinghe lontano dalla città.

Dopo mesi di polemiche, accuse reciproche e tentativi falliti di trovare un'intesa sul Provinciale, la frattura tra Antonini e le istituzioni trapanesi appare ormai totale.

La partita, però, non è finita. Semplicemente, si è spostata dal campo alle aule dei tribunali.



