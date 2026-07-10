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Cultura

» Arte
10/07/2026 10:13:00

A Trapani “Lot C”, la mostra di Jason Hirata e Park McArthur

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783671240-0-a-trapani-lot-c-la-mostra-di-jason-hirata-e-park-mcarthur.jpg

Dall’11 luglio all’8 novembre 2026 INCURVA ospita a Trapani “Lot C”, mostra di Jason Hirata e Park McArthur.

L’inaugurazione è in programma sabato 11 luglio, alle 18, con ingresso libero.

È la prima mostra insieme per i due artisti statunitensi, che collaborano da oltre dieci anni. L’esposizione porta nel centro storico di Trapani un lavoro costruito attorno a gesti semplici: una gita al mare, un passaggio in auto, una forma di cura quotidiana.

Il titolo della mostra

Il titolo “Lot C” nasce da un’opera di Park McArthur.

La frase da cui prende origine è questa: “Ti devo una giornata in spiaggia. Ci incontriamo al parcheggio C? No. C’è bassa marea. È così bassa che possiamo entrare con l’auto”.

Dentro questa immagine, quasi ordinaria, c’è il cuore della mostra. Un incontro, un tragitto, un modo per rendere possibile la presenza dell’altro.

La leggerezza del tono non cancella il tema. Anzi, lo rende più netto: molte energie che sostengono la vita di tutti i giorni restano invisibili, ma servono a renderla accessibile e a proteggerla dall’isolamento.

Le opere in mostra

“Lot C” raccoglie sculture dei due artisti, due serie di fotografie e alcuni adattamenti del testo di “Day”.

Sono presenti anche una pittura murale, un’installazione sonora e un piccolo opuscolo pensato per i visitatori.

La mostra non resta chiusa nello spazio espositivo. Vive anche fuori, attraverso alcune azioni orchestrate da Jason Hirata.

Tra queste c’è “Circle”: un’auto che accompagna i visitatori della mostra al Lazzaretto di Trapani. Un gesto minimo, quasi domestico, che diventa parte dell’opera. Il più semplice dei gesti tra concittadini, ma anche una domanda sul modo in cui ci si muove, ci si aiuta, ci si rende raggiungibili.

Due artisti statunitensi a Trapani

Jason Hirata, nato a Seattle nel 1986, lavora sull’atto creativo come forma di dipendenza e relazione con il mondo esterno.

In concomitanza con “Lot C”, il suo lavoro è esposto anche ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata, alla 59ª Carnegie International di Pittsburgh e in altre istituzioni.

Park McArthur ha esposto di recente al Museum Abteiberg e al mumok di Vienna. Le sue opere fanno parte delle collezioni del MoMA e del Whitney Museum di New York, oltre che di altre istituzioni internazionali.

INCURVA nel centro storico

INCURVA è un’organizzazione no-profit dedicata all’arte contemporanea.

Fondata nel 2016, dopo anni di residenze sull’isola di Favignana ha spostato il proprio lavoro sulla produzione di opere d’arte. Da settembre 2025 ha aperto uno spazio espositivo nel centro storico di Trapani.

Con “Lot C”, INCURVA porta in città una mostra che guarda alle relazioni, agli spostamenti, all’accessibilità e alle forme di attenzione che spesso non fanno rumore.

L’appuntamento è sabato 11 luglio, alle 18. La mostra resterà aperta fino all’8 novembre 2026.









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