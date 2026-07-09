Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola

» Università
09/07/2026 09:00:00

Il trapanese Ettore D’Aleo firma uno studio sul rapporto tra digiuno intermittente ed emozioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/il-trapanese-ettore-d-aleo-firma-uno-studio-sul-rapporto-tra-digiuno-intermittente-ed-emozioni-450.jpg

C’è anche un pezzo di Sicilia nella ricerca scientifica internazionale sul rapporto tra alimentazione e salute mentale. È quello rappresentato dal professor Ettore D’Aleo, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico originario di Trapani, che ha coordinato un gruppo multidisciplinare dell’Università Niccolò Cusano di Roma nella realizzazione di uno studio dedicato agli effetti del digiuno intermittente sulla regolazione emotiva.

 

La ricerca, dal titolo “Intermittent Fasting and Emotional Regulation: A Psychobiological Framework Integrating Metabolic, Neuroendocrine and Interoceptive Mechanisms”, è stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Nutrients (MDPI), una delle pubblicazioni di riferimento nel settore, indicizzata Scopus in fascia Q1.

Lo studio propone un nuovo modello interpretativo che collega metabolismo, sistema neuroendocrino e processi psicologici, evidenziando come il digiuno intermittente non riguardi soltanto la gestione del peso o gli aspetti metabolici, ma possa avere implicazioni anche sulla regolazione delle emozioni, sull’umore e sui livelli di ansia.

Un approccio che mette in relazione il comportamento alimentare con il funzionamento del cervello, partendo dall’idea che i tempi e le modalità dell’alimentazione possano influenzare anche i meccanismi attraverso cui il corpo gestisce stress ed emozioni.

 

La ricerca ha suscitato un forte interesse internazionale, raggiungendo oltre duecentomila visualizzazioni nelle prime settimane dalla pubblicazione, segno dell’attenzione crescente verso il rapporto tra nutrizione, neuroscienze e benessere psicologico.

Il professor D’Aleo, oltre all’attività accademica come docente di Valutazione della Personalità e Psicologia Generale presso l’Università Niccolò Cusano di Roma, svolge attività clinica presso l’Ambulatorio Disforia di Genere dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro, all’interno di un’équipe multidisciplinare composta da endocrinologi e psichiatri.

 

Pur vivendo e lavorando tra Roma e Catanzaro, mantiene un forte legame con Trapani, città di origine dove vive la sua famiglia e alla quale, come sottolinea, continua a sentirsi profondamente appartenente.

La pubblicazione rappresenta dunque anche un riconoscimento per un professionista siciliano che opera in contesti scientifici nazionali e internazionali, portando il nome del territorio d’origine all’interno di un dibattito sempre più centrale: quello del rapporto tra corpo, alimentazione e salute mentale.

 

Un campo di ricerca in continua evoluzione, nel quale discipline diverse – dalla psicologia alla medicina, dalla nutrizione alle neuroscienze – sono chiamate a dialogare per comprendere meglio come gli stili di vita possano influenzare il benessere complessivo della persona.









Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...

Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...