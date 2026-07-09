Matarocco Fest a Marsala, dal 10 al 12 luglio tradizioni e gastronomia
Tre serate di festa popolare, musica, teatro dialettale, raduni, folklore e gastronomia.
Da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna a Marsala il “Matarocco Fest – Saperi e sapori”, in programma nell’area della Torre piezometrica, in contrada Matarocco.
La manifestazione arriva alla tredicesima Rassegna del folklore siciliano e punta a tenere insieme tradizione, comunità e cucina locale.
Ogni sera, dalle 19, sarà aperto il villaggio gastronomico con panini con panelle, panini con salsiccia, busiate matarocco e dolci tipici.
Il programma di venerdì
Si comincia venerdì 10 luglio con i raduni e le sfilate.
Alle 18 è previsto il raduno con sfilata di Vespe a cura dell’Associazione Vespa Club Marsala. Sempre alle 18 partirà anche il raduno motociclistico dell’associazione Baroni Marsala.
Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal parroco don Davide Chirco. Alle 19.30 si terranno la cerimonia inaugurale e l’apertura ufficiale del villaggio gastronomico.
La serata proseguirà con l’intrattenimento musicale di Dj Fabio Tramonta. Alle 21.30 spazio al teatro dialettale con “Paroddruule”, commedia portata in scena dalla compagnia teatrale Terrarussa.
Sabato tra auto d’epoca, musica e Celentano
Sabato 11 luglio il programma riparte alle 18 con il raduno e la sfilata delle Fiat 500 d’epoca.
Alle 20 è prevista l’esibizione di Sabrina Li Manne.
Alle 22.30 la serata sarà dedicata ad Adriano Celentano con Alessandro Gandolfo e lo spettacolo “Il re della via Gluck”, tributo al repertorio del Molleggiato.
Domenica la chiusura con i gruppi folk
Domenica 12 luglio sarà la giornata più legata alla tradizione popolare.
Alle 18.30 è previsto il raduno con sfilata dei gruppi folk per le vie della contrada. La partenza sarà da contrada Canale.
Alle 20 concerto della band Nymera, con la voce di Viviana Angileri.
Alle 21.30 si terranno l’esibizione folkloristica e la cerimonia di premiazione, con la partecipazione dei gruppi della rassegna.
Il “Matarocco Fest” si svolgerà dal 10 al 12 luglio nell’area della Torre piezometrica di contrada Matarocco, a Marsala.
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