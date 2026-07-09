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Cittadinanza

» Strade e traffico
09/07/2026 04:46:00

Cosa è successo ieri sulla Sp20 a Pizzolungo. E cosa accadrà oggi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/cosa-e-successo-ieri-sulla-sp20-a-pizzolungo-e-cosa-accadra-oggi-450.jpg

Due ore di coda per percorrere pochi chilometri, automobilisti costretti a fare inversione e a deviare verso Valderice, proteste sui social e polemiche politiche. La mattinata di ieri sulla Strada Provinciale 20, tra Pizzolungo e Trapani, è stata un vero incubo per centinaia di pendolari. Ma cosa è accaduto davvero?

La risposta arriva dagli atti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, che spiegano come quei rallentamenti fossero legati a una serie di indagini tecniche urgenti sulla stabilità della strada, dopo i cedimenti registrati nei mesi scorsi.

 

Perché sono stati eseguiti i controlli

 

Non si trattava di lavori di manutenzione ordinaria, ma di indagini geognostiche disposte dal Libero Consorzio sulla SP20, nel tratto iniziale della litoranea, per verificare le condizioni del sottosuolo e del ponte sul canale di gronda.

La relazione tecnica dell'ente evidenzia che il moto ondoso continua a erodere il terreno sotto la carreggiata, provocando cedimenti della struttura di fondazione e del piano stradale. Proprio questa situazione aveva già causato, nelle scorse settimane, la formazione di un'importante voragine sull'asfalto. Per questo sono stati affidati rilievi con georadar, tomografie del sottosuolo e prove di carico sul ponte, con un investimento di oltre 28 mila euro.

L'obiettivo è individuare eventuali vuoti sotterranei e situazioni di pericolo prima che possano verificarsi nuovi cedimenti.

 

Le code e le proteste

 

Le verifiche hanno richiesto l'occupazione della carreggiata e il traffico è rapidamente andato in crisi.

Le segnalazioni arrivate a Tp24 parlavano di colonne di auto già dalle prime ore della mattina, con tempi di percorrenza arrivati fino a due ore tra Bonagia e Trapani.

Molti automobilisti hanno preferito rinunciare e raggiungere il capoluogo passando dalla strada di Valderice.

A denunciare i disagi è stato anche il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Maltese, che ha definito "legittime" le proteste dei cittadini, pur riconoscendo la necessità delle verifiche dopo i cedimenti dei mesi scorsi.

Secondo Maltese, il problema non sarebbe stato l'intervento tecnico, ma l'assenza di una pianificazione della viabilità e soprattutto di una comunicazione preventiva ai residenti.

 

Lo scontro sulla comunicazione

 

Alle accuse ha replicato indirettamente il Comune di Erice.

Da Palazzo Municipale è stato precisato che l'amministrazione non aveva ricevuto alcun preavviso dal Libero Consorzio sull'esecuzione delle indagini.

Successivamente è intervenuta anche la sindaca Daniela Toscano, chiarendo che gli interventi sono stati programmati esclusivamente dal Libero Consorzio, proprietario della strada.

«Se avessimo avuto contezza preventivamente di tali interventi – ha spiegato – avremmo collaborato alla gestione della viabilità, individuando percorsi alternativi e informando la cittadinanza».

Intorno alle 10 la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

 

Le verifiche continuano

 

Le indagini, però, non sono concluse.

Anzi, il Libero Consorzio ha già disposto un nuovo provvedimento: dalle ore 24 di oggi, 9 luglio, fino alle 4 del mattino del 10 luglio, la SP20 sarà completamente chiusa al traffico all'altezza del ponte sul canale di gronda, al chilometro 1+100, per consentire le prove statiche sulla struttura. Il percorso alternativo sarà la SS187.

Si tratta dell'ultima fase della campagna di verifiche che dovrà stabilire le reali condizioni della strada costiera e consentire al Libero Consorzio di programmare gli eventuali interventi necessari per mettere in sicurezza uno degli assi viari più importanti del litorale trapanese.









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