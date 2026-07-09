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» Spettacoli
09/07/2026 23:46:00

Favignana e il cinema: The Odyssey di Nolan sull'isola il giorno dell'uscita mondiale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/1783634251-0-favignana-e-il-cinema-the-odyssey-di-nolan-sull-isola-il-giorno-dell-uscita-mondiale.jpg

Il 16 luglio non sarà una semplice prima cinematografica. Favignana diventerà uno dei luoghi simbolo del debutto mondiale di The Odyssey, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, girato anche nelle acque e nei paesaggi dell'isola. Nello stesso giorno dell'uscita internazionale del film, infatti, il pubblico potrà assistere alla proiezione all'aperto proprio nel luogo che ha ospitato parte delle riprese.

L'annuncio è arrivato dal sindaco delle Egadi, Peppe Pagoto, che ha parlato di un'autorizzazione eccezionale ottenuta per l'isola. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, Favignana sarà l'unica arena cinematografica all'aperto in Italia autorizzata a proiettare il film fin dal giorno del debutto mondiale.

 

Il ritorno di Nolan dove ha girato il suo Ulisse

 

Non è soltanto una proiezione speciale. È il ritorno simbolico del film nei luoghi che Christopher Nolan ha scelto per raccontare il viaggio di Ulisse. Le cave di tufo, il mare cristallino e i paesaggi delle Egadi hanno fatto da sfondo ad alcune delle sequenze del kolossal, trasformando Favignana in uno dei set più suggestivi della produzione.

Vedere il film sotto il cielo dell'isola, negli stessi scenari immortalati dalla macchina da presa del regista britannico, rappresenta un'occasione unica per residenti e turisti.

 

Il film più atteso dell'estate

 

Dopo il trionfo di Oppenheimer, Christopher Nolan torna sul grande schermo con quello che è già considerato uno degli eventi cinematografici dell'anno. The Odyssey reinterpreta il poema di Omero con Matt Damon nel ruolo di Ulisse e un cast di assoluto prestigio che comprende, tra gli altri, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o e Jon Bernthal.

Il film è stato al centro dell'attenzione internazionale già prima dell'uscita, tra l'enorme attesa del pubblico e il dibattito suscitato dal trailer e da alcune scelte artistiche del regista.

 

Il primo film girato interamente in pellicola IMAX

 

Uno degli aspetti più innovativi della produzione è la scelta tecnica di Nolan di realizzare l'intero film in pellicola IMAX da 65 millimetri, una prima assoluta nella storia del cinema.

Per riuscirci, il regista e il team tecnico hanno collaborato con IMAX allo sviluppo di nuove soluzioni per ridurre il rumore delle gigantesche cineprese analogiche e permettere anche le riprese ravvicinate con gli attori. Una sfida tecnologica che conferma la volontà di Nolan di continuare a spingere i limiti della qualità cinematografica, dopo essere stato il primo regista hollywoodiano a utilizzare massicciamente l'IMAX già con Il Cavaliere Oscuro.

 

Più serate per il pubblico

 

Il Comune delle Egadi ha annunciato che, oltre alla serata inaugurale del 16 luglio, saranno organizzate ulteriori proiezioni per consentire a un numero maggiore di spettatori di vivere l'esperienza. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli sull'arena, sugli orari e sulle modalità di acquisto dei biglietti.

Per Favignana si tratta di un riconoscimento dal forte valore simbolico. Dopo aver ospitato il set di una delle produzioni più attese degli ultimi anni, l'isola entra adesso anche nella geografia della sua uscita mondiale, confermando il ruolo sempre più importante delle Egadi come destinazione cinematografica internazionale.

 









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