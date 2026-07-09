Dalla Regione 70 mila euro per le biblioteche del Trapanese: fondi per 16 comuni e la Fardelliana

09/07/2026 11:00:00

La provincia di Trapani beneficia di un finanziamento regionale destinato al rilancio e al potenziamento delle biblioteche pubbliche. Nell’ambito dello stanziamento complessivo di 600 mila euro disposto dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, sono stati assegnati al territorio trapanese 70 mila euro.

Le risorse saranno distribuite tra sedici biblioteche comunali e la Biblioteca Fardelliana di Trapani, con l’obiettivo di sostenere la conservazione del patrimonio librario, l’acquisto di nuove pubblicazioni e l’acquisizione di attrezzature utili a migliorare la fruizione degli spazi culturali.

Tra i comuni destinatari dei contributi figurano Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Paceco, Partanna, Salaparuta, Santa Ninfa e Valderice, oltre al capoluogo con la storica Biblioteca Fardelliana.

L’intervento rientra in un piano regionale che coinvolge tutte le province siciliane e punta a rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura, aggregazione e crescita sociale.

«La promozione della lettura è uno dei temi su cui ho scelto di impegnarmi in prima persona all’Assemblea Regionale Siciliana – sottoline il deputato regionale di Fdi Giuseppe Bica – con un disegno di legge dedicato al sostegno del libro e della lettura in Sicilia. Le biblioteche rappresentano presidi culturali insostituibili, soprattutto per le nuove generazioni».

Un investimento che punta dunque non soltanto alla tutela dei libri e degli archivi, ma anche a rendere le biblioteche spazi sempre più accessibili e partecipati, capaci di accompagnare le comunità locali nella crescita culturale.



