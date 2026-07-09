Disabilità e barriere a Marsala, De Vita: "Chi ha governato per anni taccia"

09/07/2026 15:00:00

La questione delle barriere architettoniche e dei servizi per le persone con disabilità a Marsala riaccende lo scontro politico. A intervenire è Rossella De Vita, da anni impegnata al fianco delle famiglie di ragazzi con disabilità, che replica duramente alle critiche mosse dal consigliere comunale di Forza Italia Enzo Sturiano sulla situazione delle spiagge e dell’accessibilità.

Secondo De Vita, le dichiarazioni dell’esponente politico arrivano da chi “ha avuto per anni ruoli di primo piano nelle istituzioni senza dare risposte concrete”.

“Da anni, insieme a tante famiglie, ci battiamo per questi ragazzi – afferma De Vita -. Siamo andati in Consiglio comunale, abbiamo denunciato i problemi, abbiamo chiesto interventi. Ci hanno ascoltato a parole, ma nei fatti non è cambiato nulla”.

Nel mirino ci sono le criticità che, secondo l’attivista, continuano a pesare sulla vita quotidiana delle persone con disabilità: barriere architettoniche diffuse, difficoltà di accesso alle spiagge, assenza di spazi ricreativi adeguati, pochi parchi gioco inclusivi e un servizio di trasporto dedicato considerato insufficiente.

“Le problematiche erano note a tutti – continua De Vita -. Per questo trovo fuori luogo che oggi chi ha avuto responsabilità politiche per tanti anni si presenti come difensore dei diritti delle persone con disabilità. I problemi non sono nati ieri”.

De Vita contesta anche il fatto che le critiche siano state rivolte alla nuova amministrazione comunale dopo appena un mese dall’insediamento della sindaca.

“Pensare che una nuova amministrazione possa risolvere in trenta giorni situazioni accumulate negli anni è irrealistico. Prima di puntare il dito sarebbe necessario ricordare cosa è stato fatto, o meglio cosa non è stato fatto, nel passato”.

La presa di posizione si chiude con un attacco diretto alla vecchia classe dirigente: “Davanti a questa ipocrisia la pazienza è finita. Chi ha avuto la possibilità di intervenire e non lo ha fatto dovrebbe avere il buon senso di fermarsi e riflettere”.



