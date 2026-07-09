Alcamo, il Pd apre la corsa verso le Comunali 2027

09/07/2026 00:10:00

Il Partito Democratico di Alcamo avvia ufficialmente il percorso politico in vista delle elezioni amministrative del 2027. Il direttivo del circolo cittadino si è riunito per tracciare le linee della strategia che accompagnerà il partito nei prossimi mesi, con l'obiettivo di costruire un progetto condiviso per il futuro della città.

Alla riunione hanno preso parte anche Valeria Battaglia, componente della segreteria provinciale del Pd, e il deputato regionale Dario Safina, in un confronto che segna l'inizio di una nuova fase politica.

Nel corso dell'incontro è stata ribadita la volontà di dare continuità all'esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni, proseguendo il lavoro all'interno della maggioranza che governa Alcamo, ma anche di aprire una nuova stagione fondata su partecipazione, ascolto e rinnovamento.

Il Pd punta infatti a costruire un'alleanza ampia del campo progressista, avviando il dialogo con il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, ABC/Controcorrente, i Socialisti e le realtà civiche e associative del territorio che si riconoscono nei valori del riformismo e del buon governo.

Nei prossimi mesi saranno organizzati momenti di confronto con cittadini, associazioni e forze sociali per individuare le priorità programmatiche della città e definire una proposta politica condivisa in vista del voto del 2027.

Parallelamente, il circolo cittadino è già impegnato nella costruzione di una squadra e di una lista elettorale che, nelle intenzioni del partito, dovranno coniugare esperienza amministrativa, competenze e rinnovamento della classe dirigente.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo del Partito Democratico nella guida della città, consolidando il percorso amministrativo avviato e costruendo un progetto capace di accompagnare Alcamo nelle sfide dei prossimi anni.



