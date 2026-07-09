Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata per l’estate 2026

09/07/2026 09:10:00

Liberty Lines rafforza il proprio contributo alla stagione estiva 2026 con un importante incremento della capacità di trasporto, con particolare attenzione all’arcipelago delle Egadi.



In concomitanza con l’avvio dell’orario estivo previsto dal contratto di servizio con la Regione Siciliana, in vigore dal 1° giugno al 30 settembre, la compagnia è impegnata a sostenere l’aumento dei flussi turistici, garantendo al contempo un servizio efficiente, continuo e capillare per i residenti.



Cuore del nuovo assetto è l’impiego di catamarani HSC di ultima generazione, con una capienza superiore ai 300 passeggeri. L’introduzione di queste unità consente un incremento della capacità di trasporto verso le Egadi di oltre il 16% rispetto allo scorso anno.



Si tratta di mezzi progettati per offrire elevati livelli di comfort, stabilità e velocità, assicurando un’esperienza di viaggio fluida e piacevole anche sulle tratte più frequentate. La configurazione a doppio scafo garantisce infatti grande stabilità in navigazione, contribuendo al benessere dei passeggeri, mentre gli ampi spazi a bordo assicurano maggiore vivibilità, luminosità e accessibilità.



Il potenziamento della flotta si traduce in un aumento complessivo della capacità di trasporto pari a diverse migliaia di passeggeri al giorno, distribuiti sulle circa 50 partenze quotidiane dai porti di Trapani e Marsala verso l’arcipelago. Un miglioramento significativo dell’offerta, reso ancora più rilevante dalla scelta della compagnia di impiegare unità più capienti rispetto agli standard previsti dai bandi pubblici.



Una strategia che contribuisce in modo concreto allo sviluppo della stagione turistica delle Egadi, ampliando l’accessibilità alle isole proprio nei periodi di maggiore affluenza. La maggiore disponibilità di posti facilita infatti l’arrivo dei visitatori e sostiene la capacità ricettiva del territorio, con effetti positivi sull’intero sistema economico locale.



Le Egadi si confermano uno dei principali snodi operativi di Liberty Lines. I collegamenti da Trapani, distribuiti nell’arco della giornata, insieme alle corse di rientro e ai servizi interinsulari, danno vita a un sistema di mobilità articolato e flessibile, capace di rispondere in modo efficiente alle esigenze di passeggeri e residenti.



Il rafforzamento della capacità di trasporto si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento avviato dalla compagnia negli ultimi anni, caratterizzato dall’introduzione di nuove unità navali tecnologicamente avanzate e con maggiore capienza, con l’obiettivo di migliorare progressivamente l’efficienza operativa e la qualità del servizio. In questo contesto, le innovazioni adottate, anche sul fronte dell’efficienza energetica, rappresentano un ulteriore passo verso un modello di navigazione sempre più evoluto e sostenibile.



Nel complesso, la combinazione tra maggiore capacità, qualità dei mezzi e organizzazione dei collegamenti consente a Liberty Lines di offrire un servizio ancora più solido ed efficace, in linea con le esigenze del territorio. I numeri confermano il trend positivo: oltre 3,7 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 e livelli di puntualità e regolarità rispettivamente superiori al 96% e al 98% nei primi mesi del 2026.



La programmazione estiva rappresenta dunque un ulteriore passo nel consolidamento dell’offerta, accompagnando e valorizzando l’aumento della capacità disponibile.

Liberty Lines consolida così il proprio ruolo strategico nei collegamenti marittimi veloci con le isole siciliane, contribuendo allo sviluppo turistico delle Egadi e garantendo al tempo stesso un sistema di mobilità moderno, accessibile e sempre più adeguato alla crescita della domanda.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



