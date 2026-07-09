Marsala: "La spiaggia libera del Fortino ridotta dai lavori del lido"

09/07/2026 16:00:00

Gentile redazione di Tp24,

vorrei intervenire sull’annosa questione della progressiva riduzione degli spazi di spiaggia libera e sugli atteggiamenti, a volte arroganti e prevaricatori, di alcuni gestori di lidi in concessione.

Mi riferisco in particolare alla cosiddetta “spiaggetta del Fortino”, situata accanto al primo lido procedendo verso sud. Quest’anno la sorpresa e la soddisfazione nel ritrovarla, rispetto agli anni precedenti, leggermente più ampia e con una discreta distesa sabbiosa a ridosso del lido, sono state purtroppo presto vanificate dagli interventi effettuati dal gestore con una ruspa, peraltro operando in modo apparentemente rischioso in prossimità di persone già presenti sulla spiaggia.

Lo spianamento effettuato sembra aver favorito un ampliamento di fatto della porzione occupata dalla concessione.

A peggiorare la situazione sono intervenute le mareggiate della scorsa settimana, che hanno depositato sul litorale una notevole quantità di Posidonia. Anche in questo caso la ruspa utilizzata per la pulizia del lido avrebbe spostato i cumuli non verso sud, dove sono già presenti naturali banquette di Posidonia, ma proprio sulla spiaggia libera, invadendola e restringendone ulteriormente lo spazio con la creazione di una sorta di barriera artificiale, alta e ingombrante.

Il risultato è che una porzione di spiaggia destinata alla libera fruizione dei cittadini appare di fatto sottratta alla collettività.

Resta difficile comprendere come sia possibile che spazi pubblici possano essere modificati o occupati a vantaggio di privati, limitando il diritto di tutti a godere delle spiagge libere.

Chiedo quindi che venga fatta chiarezza e che gli organi competenti verifichino quanto accaduto, affinché il rispetto delle regole e il diritto alla libera fruizione del demanio marittimo siano realmente garantiti.

Cittadino marsalese



